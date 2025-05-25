無照駕駛將視為酒駕 陳世凱：加重處罰

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部長陳世凱今天說，無照駕駛擬修法加重懲處。交通部說，將把無照駕駛視為等同酒駕的危險行為，只要抓到就可扣牌扣車；累犯處罰鍰金額無上限等，預計草案6月底送行政院。

近期發生多起嚴重車禍，新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生；無駕照78歲邱姓男子23日開車在台北市重慶南路一段附近肇事，導致79歲劉姓行人送醫時右小腿骨折。

陳世凱今天在臉書表示，台灣交通環境仍有很大的進步空間，交通部只能加快腳步，持續前進，才能滿足各界的期待。

陳世凱透露，針對無照駕駛將加重嚴懲，包含著手研擬加重處罰無照駕駛；比照酒駕處罰方式，加重罰鍰，且累犯罰鍰無上限；當場吊扣汽車；車主連帶重罰等。

交通部指出，預計推出道路交通管理處罰條例修法草案，將無照駕駛視為與酒駕一樣的危險駕駛，近期將會找相關單位討論，預計6月底送行政院。

交通部指出，現行無照駕駛規定不論汽機車處罰金額上限為新台幣2萬4000元，5年內2次以上直接處最高金額罰鍰，且禁止無照者駕駛該車輛，致人重傷或死亡4年內不得考照；車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，5年內犯3次以上吊扣牌照1至6個月。

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交通部表示，目前研擬提高罰鍰金額，且依照酒駕累犯累計加罰無上限，且明訂「當場移置保管車輛並扣繳牌照」，若車主允許無照者駕駛，與無照者同額處罰，且延長吊扣牌照期間最高12個月，無照者肇事致人受傷4年不得考照，致人重傷或死亡則終身不得考照。

陳世凱表示，優化交通環境、提供安全行走空間，是全民共同期待，更是交通部的責任，近期有部分不實謠言造成社會擔憂，他再次強調，交通部不會禁止長者開車 ，而是要保護長輩更安全地駕駛。（編輯：管中維）1140525