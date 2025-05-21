兒少交通事故死傷 陳世凱：偕地方加速通學步道建置

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（中央社記者余曉涵台北21日電）三峽發生嚴重車禍釀死傷，根據交通部分析，兒少面臨交通問題包含上下學通學空間不夠友善等4大項；交通部長陳世凱今天說，會與地方政府溝通加速通學步道建置，協調統一最低速限等。

立法院交通委員會今天審查及處理114年度中央政府總預算關於交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會主管預算凍結案。

根據交通部提出的專案報告，經過分析，台灣交通安全主要面臨問題包含上下學通學空間不夠友善、用路人投機違規心態、無照騎乘機車及須形塑用路人正確觀念等。

交通部指出，校園周邊道路改善已完成228校，中央補助地方優先改善路口，113年底已完成784處；113年底公路局轄管省道路口已完成2978處路口改善；行人專用與早開時相至113年底全國已完成5778處；行人穿越道退縮全國已完成2226處。

交通部表示，在加強標誌標線與號誌設置方面，113年公布「道路交通號誌標誌設計規則參考指引」，改善標誌標線號誌各地不一致情形。

交通部指出，已再研擬道路交通管理處罰條例加重處罰修正草案陳報行政院核轉立法院審議，也與教育部自111學年度起實施高中以下各級學校交通安全課程模組，並加強兒少交通安全教育及宣導。

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陳世凱接受聯訪時說，通學區的建置權限在地方政府，會跟地方政府溝通加速學區通學步道建置，交通部會與地方政府、教育部共同合作，把通學步道及小朋友行走道路做得更好、更安全。

陳世凱表示，在通學區速限方面，各縣市依據周邊道路不同而有不同速限，交通部會與地方政府協調是否要統一速限。（編輯：陳仁華）1140521