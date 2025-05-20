三峽車禍肇事余男事前涉肇事逃逸 被害人報案【獨家】

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（中央社記者林恕暉、黃旭昇新北20日電）新北市三峽昨天發生3死12輕重傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。警方今天證實，遭余男推撞車輛的駕駛人昨晚報案，待余男清醒後，將依涉肇事逃逸釐清。

三峽警分局長劉文雄今天指出，余男駕駛的自小客車昨天下午4時3分先在三峽區國慶路、學成路口等紅燈時，先2度倒車撞上後車，然後疾駛到國成街，隨後在國成街北大國小外發生重大傷亡事故。

警方下午證實，遭前車撞擊的後車男性駕駛，根據涉案逃逸車輛的車號向警方報案，要求釐清肇責，警方已經受理。依據監視器畫面追查，發現逃逸車輛就是後來釀成重大車禍，78歲余男所駕駛的小客車。

因余男有嚴重氣血胸、腹內臟器傷害，正在亞東醫院手術治療，警方說，將等余男清醒後，釐清肇事逃逸、重大車禍等案件過程。新北市警察局交通大隊三峽交通分隊員警今天中午也到亞東醫院，協助相驗與釐清案情。

余男的妻子今天前往亞東醫院外科暨創傷加護病房探視余男，媒體詢問余男平常身體狀況，她回答，「一向都不錯，沒有心血管疾病、也沒有腦部疾病」，只有慢性病糖尿病，以及某特定男性疾病。

對於余男5年前也曾在人行道與行人發生交通事故，余妻表示，當時丈夫敘述是因為離開家門車庫後，因為車輛行駛斜坡歪斜，余男要踩煞車卻誤踩油門所致。

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對於昨天的三峽區重大車禍，余姓駕駛涉嫌駕駛自小客衝撞，造成多人死傷。警方今天說，余男5年前也曾在現場附近與民眾發生車禍糾紛，後來達成和解不起訴處分。

余妻表示，平常丈夫會回去苗栗，昨天還有傳訊息告知將從苗栗北返，遲遲等不到丈夫，未料發生重大車禍，接獲通知後趕抵醫院。（編輯：陳清芳）1140520