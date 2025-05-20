加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事駕駛曾獲模範父親 新北社會局將取消
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍2/43
首頁 / 社會

三峽車禍肇事余男事前涉肇事逃逸 被害人報案【獨家】

2025/5/20 17:06（5/20 17:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林恕暉、黃旭昇新北20日電）新北市三峽昨天發生3死12輕重傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。警方今天證實，遭余男推撞車輛的駕駛人昨晚報案，待余男清醒後，將依涉肇事逃逸釐清。

三峽警分局長劉文雄今天指出，余男駕駛的自小客車昨天下午4時3分先在三峽區國慶路、學成路口等紅燈時，先2度倒車撞上後車，然後疾駛到國成街，隨後在國成街北大國小外發生重大傷亡事故。

警方下午證實，遭前車撞擊的後車男性駕駛，根據涉案逃逸車輛的車號向警方報案，要求釐清肇責，警方已經受理。依據監視器畫面追查，發現逃逸車輛就是後來釀成重大車禍，78歲余男所駕駛的小客車。

因余男有嚴重氣血胸、腹內臟器傷害，正在亞東醫院手術治療，警方說，將等余男清醒後，釐清肇事逃逸、重大車禍等案件過程。新北市警察局交通大隊三峽交通分隊員警今天中午也到亞東醫院，協助相驗與釐清案情。

余男的妻子今天前往亞東醫院外科暨創傷加護病房探視余男，媒體詢問余男平常身體狀況，她回答，「一向都不錯，沒有心血管疾病、也沒有腦部疾病」，只有慢性病糖尿病，以及某特定男性疾病。

對於余男5年前也曾在人行道與行人發生交通事故，余妻表示，當時丈夫敘述是因為離開家門車庫後，因為車輛行駛斜坡歪斜，余男要踩煞車卻誤踩油門所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於昨天的三峽區重大車禍，余姓駕駛涉嫌駕駛自小客衝撞，造成多人死傷。警方今天說，余男5年前也曾在現場附近與民眾發生車禍糾紛，後來達成和解不起訴處分。

余妻表示，平常丈夫會回去苗栗，昨天還有傳訊息告知將從苗栗北返，遲遲等不到丈夫，未料發生重大車禍，接獲通知後趕抵醫院。（編輯：陳清芳）1140520

延伸閱讀
三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸[影]三峽車禍路口擺滿鮮花零食 民眾落淚為傷者祈禱三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛三峽車禍衝撞影像駭人 專家籲避免過度觀看、留意創傷反應兒童、成人CPR大不同 急救優先順序、胸部按壓方式一次看
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍警出動空拍機採證 運安會帶回行車電腦
14
更多編輯台推薦新聞：