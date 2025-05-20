三峽車禍肇事駕駛曾獲模範父親 新北社會局將取消

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北20日電）新北市三峽區北大國民小學外19日發生重大車禍，涉肇事的自小客車駕駛余姓男子曾獲模範父親引發關切。新北市政府社會局今天表示，將取消余男模範父親當選資格。

三峽昨天發生多人死傷的重大車禍，藍綠議員今天相繼在新北市議會提出質詢。民進黨議員李宇翔及卓冠廷等人針對警方以過失致死處理肇事駕駛提出質疑，認為應以殺人罪送辦；國民黨議員江怡臻要求警方把余姓駕駛5年前撞人行道上母子案，及多項違停紀錄都列入偵辦考量。

新北市警察局長廖訓誠表示，檢方偵辦上，包括肇事者行經路線等事證及過去肇事紀錄都會列入調查，移送法條也會和檢察官研究。由於肇事者仍在加護病房，將待清醒後再釐清。

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李宇翔強調，此事造成多名學生死傷，可是有里長還說肇事者當選模範父親且熱心公益，他覺得鑒於余男行為應將模範父親資格撤銷。社會局長李美珍及民政局長林耀長表示，會依相關規定辦理。

社會局回應表示，當事人民國111年由地方仕紳推薦三峽區區級模範父親，因模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將立即取消模範父親當選資格。（編輯：黃名璽）1140520