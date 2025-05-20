加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／總統拋朝野對話 朱立倫：隨時等電話
首頁 / 社會

三峽車禍新北啟動求償 肇事者妻：等兒女回國善後

2025/5/20 18:10（5/20 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區重大車禍釀死傷，市長侯友宜（前左2）20日前往亞東醫院探視傷者後，接受聯訪時表示，近年高齡者的事故緩步上升，高齡駕駛換照制度確實須重新檢討。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月20日
新北市三峽區重大車禍釀死傷，市長侯友宜（前左2）20日前往亞東醫院探視傷者後，接受聯訪時表示，近年高齡者的事故緩步上升，高齡駕駛換照制度確實須重新檢討。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天表示，已協同相關單位，啟動三峽車禍法律求償程序，協助被害家屬。涉嫌肇事的余姓駕駛妻子受訪表示，她的心情沉重，等兒女從國外回來，會討論如何善後。

新北市三峽區北大國小外，昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。

市府新聞局今天發布文字訊息表示，市長侯友宜下午前往車禍罹難的2名女學童靈前捻香致意，表達哀悼與不捨，並關懷家屬。

市府說，已協同相關單位啟動法律求償程序，並整合資源，提供家屬與傷者必要的照顧與協助，陪伴度過難關。教育局會協助受影響學生及家庭，視需求提供後續醫療、陪伴與心理支持協助。

對於求償問題，涉嫌肇事余姓駕駛目前仍在亞東醫院手術治療，院方說，傷患意識不清，仍未脫離險境。余妻下午在創傷加護病房外受訪表示，丈夫之前長期被某公司派駐海外，兒女也都在國外發展；兒女怕她累倒，已準備從國外趕回台灣處理。

至於是否想對被害人道歉，余妻說，「真的不知道怎麼辦」，她目前的心情非常沉重；至於賠償問題，將等兒女從國外回來，會討論如何善後。

侯友宜上午前往亞東醫院探視傷者後，接受聯訪表示，初步檢視車禍事故區域，行人保護時相標線和號誌都正常運作。將思考審視，未來是否要引入「行人優先區」的概念，更嚴格限制駕駛進入行人優先區，第一時間就降速，以確保通學廊道的安全，萬無一失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於媒體詢問對高齡駕駛議題的看法，他說，這次高齡者肇事的事故原因，還在詳細調查，不過，這幾年可以看到高齡者的事故有緩步上升，故高齡駕駛換照制度確實須重新檢討。

他認為，包括高齡者換照課程和測驗，都要檢討。台灣將邁入超高齡社會，一定要面對老化的問題。不管駕駛或行人，盼望用路人都能安心。（編輯：張銘坤）1140520

#三峽區
#車禍
#侯友宜
#教育局
延伸閱讀
三峽車禍5人加護病房觀察 其中2學生已清醒
侯友宜
三峽車禍 新北：除救助金將媒合社會資源助受害者三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：