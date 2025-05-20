三峽車禍新北啟動求償 肇事者妻：等兒女回國善後

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天表示，已協同相關單位，啟動三峽車禍法律求償程序，協助被害家屬。涉嫌肇事的余姓駕駛妻子受訪表示，她的心情沉重，等兒女從國外回來，會討論如何善後。

新北市三峽區北大國小外，昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。

市府新聞局今天發布文字訊息表示，市長侯友宜下午前往車禍罹難的2名女學童靈前捻香致意，表達哀悼與不捨，並關懷家屬。

市府說，已協同相關單位啟動法律求償程序，並整合資源，提供家屬與傷者必要的照顧與協助，陪伴度過難關。教育局會協助受影響學生及家庭，視需求提供後續醫療、陪伴與心理支持協助。

對於求償問題，涉嫌肇事余姓駕駛目前仍在亞東醫院手術治療，院方說，傷患意識不清，仍未脫離險境。余妻下午在創傷加護病房外受訪表示，丈夫之前長期被某公司派駐海外，兒女也都在國外發展；兒女怕她累倒，已準備從國外趕回台灣處理。

至於是否想對被害人道歉，余妻說，「真的不知道怎麼辦」，她目前的心情非常沉重；至於賠償問題，將等兒女從國外回來，會討論如何善後。

侯友宜上午前往亞東醫院探視傷者後，接受聯訪表示，初步檢視車禍事故區域，行人保護時相標線和號誌都正常運作。將思考審視，未來是否要引入「行人優先區」的概念，更嚴格限制駕駛進入行人優先區，第一時間就降速，以確保通學廊道的安全，萬無一失。

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至於媒體詢問對高齡駕駛議題的看法，他說，這次高齡者肇事的事故原因，還在詳細調查，不過，這幾年可以看到高齡者的事故有緩步上升，故高齡駕駛換照制度確實須重新檢討。

他認為，包括高齡者換照課程和測驗，都要檢討。台灣將邁入超高齡社會，一定要面對老化的問題。不管駕駛或行人，盼望用路人都能安心。（編輯：張銘坤）1140520