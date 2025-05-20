新北三峽車禍 母接小孩放學遇死劫檢警相驗

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市三峽區昨天發生多人死傷車禍，洪姓女子在現場要接小孩放學遇死劫遭衝撞送醫不治，今天中午由檢警相驗完畢，家屬神情哀傷將遺體帶離亞東醫院。

新北市三峽區北大國小外昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。

車禍發生時，洪姓女子在現場要接小孩放學遇死劫遭衝撞送往亞東醫院急救。亞東醫院創傷科主任林恆甫中午接受媒體聯訪表示，洪女到院時無生命跡象，創傷團隊積極搶救不放棄，盡一切努力急救長達2.5小時仍不治，經評估後宣告不治。

新北地檢署指出，案發後指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組進駐三峽警分局，指揮調查車禍發生經過，盡速查明事實。財團法人犯罪被害人保護協會新北分會獲報後派員協助家屬，提供即時關懷服務。

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洪姓女子的丈夫、家屬等人上午到亞東醫院，神情哀傷進入太平間善後，並未發表談話。

檢警與法醫約中午12時40分抵達亞東醫院，相驗死者完畢後，遺體發交家屬。洪女遺體約下午1時30分，由洪女丈夫陪同運離醫院。（編輯：戴光育）1140520