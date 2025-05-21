高齡駕照規定加嚴引發疑慮 陳世凱強調助安全駕駛

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部昨天提出高齡駕照改革方案，卻引發部分民眾認為是針對高齡駕駛來懲罰。對此，交通部長陳世凱今天強調，高齡駕照管理並非懲罰或歧視年長駕駛，而是協助年長者安全駕駛。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。交通部20日表示，研擬高齡駕駛人駕照換照年齡從現行的75歲改為70歲，有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程。

臉書（Facebook）等社群媒體上出現質疑，包括：交通部資料顯示肇事族群最多的是18到24歲駕駛；究竟是否高齡，或蓄意殺人、路怒症等其他因素才造成這次三峽車禍，若是其他因素卻禁止高齡駕駛好像在懲罰他們。

交通部長陳世凱親自在招名威的臉書上回應強調，交通部的政策方向並非禁止高齡駕駛，而是「協助年長者安全駕駛，交通部持續針對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題，從未停下腳步。

陳世凱表示，根據統計，70歲以上長者，有182萬人持有駕照，預計10年後將增至272萬人，人數只增不減，每一個人都會老，都有「行的需求」，希望大家不要誤解年長者駕駛。

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陳世凱說，交通部推出的高齡駕駛政策，是參考日本經驗制訂，絕對不是要懲罰或歧視年長駕駛人，作為政府的責任是提供適切「協助」，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全。

陳世凱表示，理解招名威對「懲罰」的擔憂，但他必須再次強調，交通部不會禁止高齡者駕駛車輛，而是持續與全民同行，打造一個更包容、更安全的交通環境。（編輯：陳清芳）1140521