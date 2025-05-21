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法國會推駕駛換照強制體檢 避免污名化長者

2025/5/21 08:53
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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）台灣78歲男子駕車衝撞釀3死悲劇，掀起高齡駕駛換照討論。法國國會4月啟動強制駕駛體檢的法案審查，根據草案，健康對安全駕駛有決定性影響，為取得或更新駕照，駕駛必須每15年進行體檢，而70歲以上高齡駕駛則是每5年一次。

新北市三峽區19日發生重大事故，剛於2月換照的78歲余姓男子闖紅燈高速衝撞，造成3死12傷。儘管仍未確定肇事原因是否與年齡有直接關係，已引發高齡駕駛對道路安全的討論。

不約而同，法國高齡駕駛法規改革的辯論近月也如火如荼展開。不同於葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭、捷克、西班牙、義大利等鄰國，法國現行法規並沒有設置駕駛年齡上限，也未強制年長駕駛定期健康檢查以維持駕照效力。

法國駕照目前採取「終生制」，交通違規將扣點數。只要在點數足夠的情況下，即使每15年需要換照，卻也不需要經過任何檢測、重考或體檢，就能自動更新。

然而，這種情況很可能在今年將有所改變。3月18日，國民議會85名跨黨派議員共同連署提出法案，盼讓體檢成為取得或更新駕照的強制項目。

其目的為「透過定期進行體檢」，來加強道路交通事故的預防。依據草案，駕駛每15年必須進行體檢，而70歲以上高齡駕駛則是每5年一次，才能取得或更新駕照。4月1日，法案正式進入研議程序，各界預計通過可能性不低。

法案寫道，「無論年齡為何，駕駛健康狀況對其安全駕駛的能力都有『決定性的影響』... 視覺、聽覺、認知障礙或慢性疾病等確實會損害安全駕駛所需的能力，因此有必要採取預防措施。」

長年以來，法國都是對於駕駛規定相較不嚴格的歐洲國家。法國地廣，多數長者獨居自主，因此2024年調查顯示，有高達93%的長者持續開車。

根據全國道路安全跨部觀察站（ONISR），2023年死亡車禍中，有1/4肇事者為65歲以上長者。不過，35歲以下駕駛仍是肇事大宗，占車禍案件的41%。若以開車人數計算，18到24歲肇事駕駛的比例最高，之後逐漸下降，但65歲之後比例又會再逐漸增加。

儘管絕大部分高齡長者開車都比年輕人謹慎，然而較低的判斷力、專注度等身體限制仍不可避免地隨年齡增長。

2023年中，一名81歲男子在3個月內，於同一條路上多次肇事造成共2位路人身亡，引發熱議，高齡駕駛議題再次浮出檯面。當時有議員繼2017年後再次提出類似法案，希望強制75歲以上駕駛進行體檢管制，卻未能通過。

有條件限制高齡駕駛向來為法國爭議議題，法媒指出，挑戰在於如何在個人自由與集體安全間取得平衡，同時避免污名化高齡駕駛。

2024年法國公眾意見機構（Ifop）一份民調指出，59%受訪者贊成駕駛進行體檢，對於高齡駕駛的體檢支持度更高達70%。

不過高齡駕駛本身卻對法案意見分歧。79歲的喬塞（José）表示，「70歲以上體健是必要的，應該這麼做。我18歲取得駕照，至今已經61年，卻完全沒有重新檢測過，連駕照上的照片都是一樣的。」

79歲的項塔爾（Chantal）願意去體檢，「但若最後失去駕照，那我會很難過」，因為這等於讓她失去生活和移動的自由，將需依賴別人接送。

道路預防協會前會長穆鐵（Pierre Mutel）認為高齡駕駛體檢不會帶來太大改變，因年長者不是主要肇事族群。「要對社會某個族群貼上標籤很簡單，但這不是最負責任的態度。更需要把關的，是酒精、超速、毒品，以及一般用路安全行為。」

法國汽車俱樂部發言人卡哈（Yves Carra）則認為，5年一次體檢不是最有效的辦法，應該向大眾加強宣導，隨時注意身邊長者駕駛情況，整個醫療體系也應協助長者追蹤自身狀況。

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除了強制體檢的辯論，法國政府同時宣導年長者的「進修課程」，讓高齡駕駛複習規則、認識新趨勢，並透過課程進行定期自我評估，喚醒個人責任。

另外，討論內容也與時俱進。不少專家指出，駕駛輔助系統、自動駕駛或半自動駕駛汽車等創新也能提供新的解決方案。這些科技可以彌補某些與年齡相關的限制，同時讓長者保持安全的自主生活。（編輯：陳慧萍）1140521

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