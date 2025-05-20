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三峽車禍高齡駕駛惹議 北市議員促補助反爆衝裝置

2025/5/20 20:39
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）新北市三峽發生3死12傷車禍，肇事駕駛78歲。台北市議員曾獻瑩今天建議，可比照日本補助高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」；台北市交通局長謝銘鴻允諾1個月內啟動可行性研究。

台北市議會下午進行交通部門詢答，國民黨市議員曾獻瑩質詢指出，此案肇事老翁被控是累犯，台北市目前可以先朝哪些方面改進；另外，日本也面臨高齡駕駛危機問題，但自2020年7月起推行凡高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」，補助9成費用，以預防類似悲劇再發生。

曾獻瑩提到，日本做法是在現有的舊車加裝「反暴衝裝置」，當車子在慢速或靜止狀態下，即使駕駛突然錯踩油門，藉此裝置，車子只會減速至靜止不動。

此外，透過超音波套件，可感測車輛前後3公尺內有無障礙物，若有則可抑制加速；若車速低於時速30公里時，油門突然被快速深踩，系統也會限制動力輸出。

曾獻瑩認為，台北市政府可借鏡日本經驗並改進，並建議應研究「反暴衝裝置」補助可行性，中、長期的相關法規和技術則可和中央研議可行性。期許北市府成為六都首個實際落實高齡行車安全的城市。

謝銘鴻答詢表示，面對類似案件，北市可以有3面向先努力，包括「做好道路基礎建設、駕駛安全意識提升、加強執法面避免投機心態」，可以並進改善。

他坦言，高齡駕駛的安全輔助，除了人的問題，車輛部分確實可有防呆機制改良，以避免憾事發生，可向中央建議和研議，北市府也會和日本進行深度交流、研究，允諾1個月內啟動相關補助可行性研究。

民進黨市議員顏若芳隨後質詢也表示，台北市超高齡社會的結構下，更顯高齡駕駛管理政策的重要性，但去年高齡駕駛進行體格檢查者僅2451人、接受認知功能測驗者僅127人，與現有需換照人數落差甚遠，代表既有換照制度推廣有待加強。

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顏若芳提到，北市各醫院所針對高齡駕駛相關檢測要價不一，建議北市府應提出一定補貼方案，鼓勵自主換照和提升換照誘因，同時高齡駕駛相關健檢也應研議併入常態性老人健檢，讓高齡長者更方便，也能增加換照及受檢覆蓋率。

謝銘鴻表示，會再進一步和衛生局等相關單位進行研議。（編輯：李淑華）1140520

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