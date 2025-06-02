NOVA董事長酒駕遇警攔查 獲緩起訴、罰9萬元

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（中央社記者黃麗芸、劉世怡台北2日電）指標性3C龍頭商場NOVA資訊廣場董事長紀男近日餐敘後駕車返家，行經中山區龍江路時因停等紅燈時超越停止線，遭警方攔查，發現其酒測值達0.71毫克，依法送辦。

全案詢後，警方將紀男依涉犯公共危險罪移送台北地檢署偵辦。北檢今天偵結，處分紀男緩起訴，須支付公庫新台幣9萬元。

台北市警察局中山分局今天透過新聞稿說明，轄下長安東路派出所員警於5月22日深夜11時執行巡邏勤務時，於轄內龍江路和長安東路口發現有輛汽車停等紅燈時超越停止線，隨即上前攔查。

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員警在攔查過程中，聞到汽車駕駛65歲紀男散發濃厚酒氣，現場實施酒測，結果酒測值為0.71毫克、超標。

據了解，紀男當晚先和友人在信義區某間餐廳餐敘、飲酒，隨後搭車返回位於中山區八德路的公司，深夜再自行駕車要返回中正區住處，不料就在派出所旁的路口遭警方查獲酒駕。（編輯：方沛清）1140602