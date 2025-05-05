歌手邱軍涉酒駕撞死人遭訴 移審裁定20萬元交保

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）歌手邱軍涉嫌酒後開車未減速，撞死李姓排班計程車司機後逃逸，今天遭起訴，因邱軍仍羈押，法院下午召開移審羈押庭後裁定20萬元交保。邱軍步出法院，面對媒體詢問不發一語。

基隆地方法院下午2時30分召開移審羈押庭後，裁定邱軍新台幣20萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

邱軍父親辦理手續後，邱軍約下午5時10分戴口罩和頭戴鴨舌帽，在律師陪同下離開法院，面對媒體詢問，死者家屬指責事發後不聞不問沒有道歉，為何肇事逃逸，不知撞到人嗎。邱軍不發一語快步上車後離去。

邱母表示，邱軍會為所做的事負責，對死者真的很抱歉，邱軍一定會面對社會大眾的譴責，近期也會去找死者家屬道歉，真的很對不起，請社會大眾給邱軍一個機會。

基隆地檢署起訴書指出，邱軍去年12月27日凌晨0時至同日凌晨4時間，在基隆市某餐酒館內飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，於同日凌晨4時5分，開車欲前往基隆市友人住處。

邱軍開車往市區方向行駛，凌晨4時16分行經信一路時，未注意行車方向正前方車道上站有李姓男子、陳姓男子，未減速逕自駕車將李男和陳男撞倒在地。肇事後，邱軍開車往前行稍向路邊停靠，並未下車查看，持續開車至路口停等紅燈。

目睹車禍經過的許姓民眾旋即徒步上前攔阻，趁邱軍停等紅燈時，在副駕駛座側拍打車輛大喊「你撞到人了」等語，邱軍基於肇事逃逸犯意，未報警、呼叫救護車處理，或留在現場採取必要的救護措施，逕自駕車闖紅燈駛離現場。

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2名傷者經送醫急救，陳男受有右側肩膀擦挫傷、右側小腿擦挫傷等傷勢；李男則經緊急手術後住院救治，延至今年1月3日，因急救無效宣告死亡。

檢方指出，邱軍所為涉犯刑法不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，對邱軍提起公訴。（編輯：李錫璋）1140505