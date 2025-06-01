金錢豹酒女撞死烘焙師 家屬放棄千萬賠償盼她悔改

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（中央社記者蘇木春台中1日電）曾在台中酒店上班的顏姓女子，8年前酒駕撞死陳姓烘焙師。陳男姊姊今天在臉書發文表示，賠償強制執行已逾時效，陳父認為「給她一條生路」而放棄，雖無法原諒對方，但仍樂意見她悔改。

在台中金錢豹酒店上班的顏子娠，於民國106年11月14日凌晨酒後駕駛賓士車，行經台中西屯區撞死陳姓烘焙師，判處徒刑9年6月定讞，判賠新台幣1068萬元，顏子娠在107年9月入獄；陳男姊姊陳昱芳1日凌晨在雅妃烘焙坊臉書（Facebook）粉絲團，公開顏女寄給她的信件內容。

陳昱芳發文提到，今天是陳男32歲的生日，不久前顏子娠申請假釋，家屬準備要聲請民事賠償強制執行時，發現已逾5年時效，她認為仍可以向法院聲請強制執行，「不是自認倒霉吞下去，讓所有加害者學會只要擺爛就可以避開責任。」

陳昱芳說，經她與爸媽討論，但爸爸說，時效過了就算了，「給她一條生路」。她便寫信給顏子娠，勸對方找機構協助回歸社會，「妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。」

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陳昱芳也在貼文中公開顏子娠的回信，顏子娠表示，收到陳姊的來信，對於陳父、陳母放棄千萬債權她內疚崩潰，她只要有餘力，就會從事公益服務與捐款。

顏子娠表示，未來她會尋求輔導的機構，幫助自己無縫接軌新人生，她也絕不會再走回頭路，對於受害家屬放棄對她的千萬綑綁，甚至鼓勵光明前進，「我已經足夠有前進的力量」。（編輯：謝雅竹）1140601