三峽車禍肇事者死亡 防脫產已進入法院查封程序

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽車禍涉肇事駕駛今天死亡，犯保協會前往關懷受害家屬，並告知已聲請假扣押裁准，進入查封程序；在遺產範圍內，民事求償權益都能獲得保障，請家屬放心。

三峽區北大國小外道路，19日發生車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生。涉嫌肇事的78歲余姓男子，今天上午7時20分因傷重、多重器官衰竭，於亞東醫院過世。

警方表示，肇事駕駛的家屬下午已抵達亞東醫院製作筆錄，新北地檢署檢察官偕同法醫下午5時到醫院司法相驗。

犯罪被害人保護協會副執行長尤仁傑告訴中央社記者，家屬均相當擔心肇事者脫產，協會案發後當週已迅速完成聲請假扣押程序，並經法院裁准，目前已進入法院查封財產程序，以確保後續求償權益。

協會今天發布新聞表示，新北分會今天上午10時派員關心被害人家屬，並說明肇事者死亡後的相關法律權益。因聲請完成假扣押程序，肇事者雖已死亡，民事求償將可在遺產範圍內獲得保障，避免肇事者死亡影響權益，請家屬放心。

協會說，犯保律師21日與3名死者家屬、1名重傷者家屬諮詢研商法律，並取得相關資料文件，及確認假扣押標的金額；22日具狀向新北地院聲請假扣押，經法院裁定准予假扣押。

協會表示，犯保律師於23日取得法院民事裁定書，因假扣押有提存擔保金之規定，犯保協會依據「犯罪被害人權益保障法」規定，以最速件方式核發保證書，代替假扣押擔保金，免去被害人的經濟負擔。

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此外，協會說，23日已經聲請執行假扣押，並主張暫免繳納執行費用；目前已由新北地院或囑託財產所在地的法院，執行查封扣押程序，以保障被害人未來債權。

除死亡被害人的家屬外，協會表示，本案其他符合犯罪被害人權益保障法規定的重傷犯罪被害人，新北分會也會指派律師，協助法律訴訟與相關保護服務。（編輯：吳素柔）1140531