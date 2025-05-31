三峽車禍1學生仍在加護病房 家屬已獲悉肇事者不治

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽車禍造成重大傷亡，教育局今天表示，4名學生仍住院，其中1人在加護病房。學生家屬都已獲悉涉肇事余男今天死亡，對法律、醫療等家屬關心事宜，市府將協助與陪伴。

新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生；警方表示，涉駕車闖紅燈高速衝撞的78歲肇事余姓男子，今天上午傷重不治。

車禍發生後，教育局與社會局都持續由督學、教官、社工員、學校老師，以一對一方式陪伴，並建立單一窗口提供服務。

教育局下午告訴中央社記者，有關余姓男子死亡訊息，受傷學生家屬都已獲悉。教育局持續與法制局、社會局、衛生局一起陪伴。

教育局說，針對後續相關法律、醫療等各項家屬關心事宜，市府團隊給予陪伴協助，期望每名孩子與家庭早日穩定復原，會積極媒合社會資源協助。

教育局統計，三峽車禍事故受傷的7名學生，目前仍有4名學生分別在土城醫院、亞東醫院住院治療，其中加護病房1人（土城醫院）、普通病房3人。教育局持續每天密切關注傷者復原情形，提供各項支援。

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社群網路對於余姓男子的過世，許多貼文都討論後續求償問題，市長侯友宜今天受訪表示，已在第一時間啟動假扣押。

律師林思宇接受中央社記者電訪說，涉肇事的余男雖死亡，但他生前的侵權賠償責任仍存在；死亡發生時，繼承人繼承余男的債權與債務；余男侵權行為所產生的賠償責任，屬於繼承債務，依法須從肇事者的遺產償還。（編輯：方沛清）1140531