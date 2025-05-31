加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/80
首頁 / 社會

三峽車禍1學生仍在加護病房 家屬已獲悉肇事者不治

2025/5/31 15:02（5/31 15:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死，肇事駕駛31日不治。（中央社檔案照片）
新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死，肇事駕駛31日不治。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽車禍造成重大傷亡，教育局今天表示，4名學生仍住院，其中1人在加護病房。學生家屬都已獲悉涉肇事余男今天死亡，對法律、醫療等家屬關心事宜，市府將協助與陪伴。

新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生；警方表示，涉駕車闖紅燈高速衝撞的78歲肇事余姓男子，今天上午傷重不治。

車禍發生後，教育局與社會局都持續由督學、教官、社工員、學校老師，以一對一方式陪伴，並建立單一窗口提供服務。

教育局下午告訴中央社記者，有關余姓男子死亡訊息，受傷學生家屬都已獲悉。教育局持續與法制局、社會局、衛生局一起陪伴。

教育局說，針對後續相關法律、醫療等各項家屬關心事宜，市府團隊給予陪伴協助，期望每名孩子與家庭早日穩定復原，會積極媒合社會資源協助。

教育局統計，三峽車禍事故受傷的7名學生，目前仍有4名學生分別在土城醫院、亞東醫院住院治療，其中加護病房1人（土城醫院）、普通病房3人。教育局持續每天密切關注傷者復原情形，提供各項支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社群網路對於余姓男子的過世，許多貼文都討論後續求償問題，市長侯友宜今天受訪表示，已在第一時間啟動假扣押。

律師林思宇接受中央社記者電訪說，涉肇事的余男雖死亡，但他生前的侵權賠償責任仍存在；死亡發生時，繼承人繼承余男的債權與債務；余男侵權行為所產生的賠償責任，屬於繼承債務，依法須從肇事者的遺產償還。（編輯：方沛清）1140531

延伸閱讀
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押新北三峽車禍釀3死 78歲肇事駕駛傷重不治三峽重大車禍 新北：律師群協助家屬法律訴訟
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押
21
更多編輯台推薦新聞：