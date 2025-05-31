加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/79
首頁 / 社會

三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押

2025/5/31 13:45（5/31 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽19日發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞路人釀3死。圖為事故現場車輛碎片等物品散落一地。（中央社檔案照片）
新北市三峽19日發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞路人釀3死。圖為事故現場車輛碎片等物品散落一地。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、潘欣彤新北31日電）新北市三峽19日發生車禍造成重大傷亡。涉肇事駕駛余姓男子今天上午傷重不治。市長侯友宜說，已在第一時間啟動假扣押，並請警方調查告一段落後說明，還給受害者公道。

新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生。

涉駕車闖紅燈高速衝撞的78歲余姓男子，收治的亞東醫院今天表示，經多日手術與治療，余男仍因多重器官衰竭於上午不治。目前已回報檢警相驗；因事涉司法調查，後續由檢方依法辦理。

三峽警分局副分局長林子翔告訴中央社記者，車禍過程已詳盡調查工作，余男列為犯罪嫌疑人；現場鑑識、監視器畫面、行車記錄器、運安會調查報告、及被害人、目擊者、余男家屬筆錄等，調查卷證都會移交到地檢署。

新北檢表示，目前現階段重要的是排定時間，相驗余男遺體。後續，收到卷證資料後，將儘速依法偵結。

至於民事賠償問題，市長侯友宜今天參加新北市議長盃龍舟錦標賽開幕典禮後接受聯訪，媒體詢問他，車禍受害家屬擔心無法向肇事者求償。

侯友宜說，已經在第一時間啟動假扣押，也責成警方在檢方指揮下，調查事實腳步絕不停歇，要給所有受害者公道，並要求警察機關調查到一段落時對外說明，讓受害者知道真相。

市府法制局長蔡庭榕26日在市議會答詢表示，與犯罪被害人保護協會新北分會保持聯繫，已於5月22日完成遞狀聲請假扣押，並依犯罪被害人權益保障法，由犯保協會出具保證書，替代家屬的擔保金，家屬無需負擔。

律師林思宇接受中央社記者電訪表示，余男刑事責任部分，依據刑事訴訟法第252條第6款之規定，被告死亡者，應為不起訴處分。

至於被害者家屬的民事求償，林思宇說，涉嫌肇事的余男雖死亡，但他在生前所產生的侵權賠償責任，仍然存在；死亡發生時，繼承人繼承余男的債權與債務，余男侵權行為所產生的賠償責任，屬於繼承債務，依法須從肇事者的遺產償還。

林思宇說，由於中華民國民法採限定繼承，因此，繼承人至多用余男的遺產來清償，依法不需要近一步替余男賠償；但若自願賠償求家屬和解，不在此限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，另外，保險中責任險部分，依保險法第18條規定，被保險人死亡時，保險契約仍為繼承人利益而存在，因此繼承人仍然可以向保險公司申請理賠給受害人。

新北地檢署23日曾發布新聞表示，如協助車禍案應負賠償責任的人脫產，檢方一定嚴厲究辦，以維死者家屬及被害人權益。犯保協會新北分會已安排律師，提供死者家屬及被害人協助，以保障權益。（編輯：方沛清）1140531

#三峽區
#地檢署
#車禍
#新北市
#新北檢
#林子翔
#林思宇
#侯友宜
#保險法
#運安會
延伸閱讀
三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人新北三峽車禍 救回女童仍在加護病房、1女童出院三峽重大車禍引關注 新北擬增設減速丘及人行道欄杆北市重慶南路車禍肇事翁已轉至一般病房 警：出院後通知到案各國高齡駕駛換照規定一次看 英國滿70歲失效、韓國返還有補助
侯友宜
世壯運閉幕表演「台灣」被消音 侯友宜：另有台灣元素[影]雙北承辦亞洲首次世壯運一波三折 「靠北」聲浪督促改善
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新北三峽車禍釀3死 78歲肇事男多重器官衰竭不治
72
更多編輯台推薦新聞：