三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押

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（中央社記者黃旭昇、潘欣彤新北31日電）新北市三峽19日發生車禍造成重大傷亡。涉肇事駕駛余姓男子今天上午傷重不治。市長侯友宜說，已在第一時間啟動假扣押，並請警方調查告一段落後說明，還給受害者公道。

新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生。

涉駕車闖紅燈高速衝撞的78歲余姓男子，收治的亞東醫院今天表示，經多日手術與治療，余男仍因多重器官衰竭於上午不治。目前已回報檢警相驗；因事涉司法調查，後續由檢方依法辦理。

三峽警分局副分局長林子翔告訴中央社記者，車禍過程已詳盡調查工作，余男列為犯罪嫌疑人；現場鑑識、監視器畫面、行車記錄器、運安會調查報告、及被害人、目擊者、余男家屬筆錄等，調查卷證都會移交到地檢署。

新北檢表示，目前現階段重要的是排定時間，相驗余男遺體。後續，收到卷證資料後，將儘速依法偵結。

至於民事賠償問題，市長侯友宜今天參加新北市議長盃龍舟錦標賽開幕典禮後接受聯訪，媒體詢問他，車禍受害家屬擔心無法向肇事者求償。

侯友宜說，已經在第一時間啟動假扣押，也責成警方在檢方指揮下，調查事實腳步絕不停歇，要給所有受害者公道，並要求警察機關調查到一段落時對外說明，讓受害者知道真相。

市府法制局長蔡庭榕26日在市議會答詢表示，與犯罪被害人保護協會新北分會保持聯繫，已於5月22日完成遞狀聲請假扣押，並依犯罪被害人權益保障法，由犯保協會出具保證書，替代家屬的擔保金，家屬無需負擔。

律師林思宇接受中央社記者電訪表示，余男刑事責任部分，依據刑事訴訟法第252條第6款之規定，被告死亡者，應為不起訴處分。

至於被害者家屬的民事求償，林思宇說，涉嫌肇事的余男雖死亡，但他在生前所產生的侵權賠償責任，仍然存在；死亡發生時，繼承人繼承余男的債權與債務，余男侵權行為所產生的賠償責任，屬於繼承債務，依法須從肇事者的遺產償還。

林思宇說，由於中華民國民法採限定繼承，因此，繼承人至多用余男的遺產來清償，依法不需要近一步替余男賠償；但若自願賠償求家屬和解，不在此限。

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她說，另外，保險中責任險部分，依保險法第18條規定，被保險人死亡時，保險契約仍為繼承人利益而存在，因此繼承人仍然可以向保險公司申請理賠給受害人。

新北地檢署23日曾發布新聞表示，如協助車禍案應負賠償責任的人脫產，檢方一定嚴厲究辦，以維死者家屬及被害人權益。犯保協會新北分會已安排律師，提供死者家屬及被害人協助，以保障權益。（編輯：方沛清）1140531