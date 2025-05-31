北市重慶南路車禍肇事翁已轉至一般病房 警：出院後通知到案

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（中央社記者劉建邦台北31日電）新北三峽車禍肇事余姓駕駛今天傷重不治。至於台北市重慶南路車禍肇事邱姓駕駛，警方說，已轉至一般病房且委由律師處理後續，因傷者家屬已提告傷害，將等邱男出院後通知說明。

新北市三峽區19日發生車禍釀重大傷亡，肇事駕駛余姓男子今天上午傷重不治。亞東醫院表示，歷經多次手術及加護病房治療，病患因多重器官衰竭不治。已報檢警相驗。

至於23日發生在台北市重慶南路1段附近車禍案，造成多車受損，包含肇事78歲邱姓駕駛共8傷，其中79歲劉姓行人送醫時右小腿骨折，因年邁轉至加護病房，家屬24日向警方提告傷害，並嚴厲譴責肇事駕駛。

轄區台北市警察局中正一分局今天指出，無駕照的肇事邱姓駕駛曾自稱因高血壓等狀況要求住院，案發隔天委任律師處理後續狀況，邱姓男子28日轉至一般病房，目前僅劉姓行人的家屬提告傷害，未接獲其餘傷者提告。

警方說，此案有傷者家屬已提告，將等邱姓男子出院，通知到案說明，才能釐清詳細肇事原因。至於邱男是否涉及公共危險罪嫌，後續將視肇事狀況進行評估。

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沒駕照的邱姓男子23日下午開車經重慶南路1段附近，不明原因肇事衝撞毀多車，監視畫面顯示，邱男開車時先闖紅燈並直衝2條行穿線，當時有多人正通過馬路，其中1名行人被撞受傷、3人及時閃避，景象驚悚。

警方後續調查共2輛機車、1輛公車、3輛汽車受損。（編輯：龍柏安）1140531