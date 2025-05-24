北市重慶南路車禍案 79歲行人家屬提告駕駛涉傷害

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（中央社記者劉建邦台北24日電）無駕照78歲邱姓男子昨天開車在台北市重慶南路1段附近肇事，其中79歲劉姓行人送醫時右小腿骨折，因年邁仍在加護病房，家屬今天提告傷害，並嚴厲譴責肇事駕駛。

沒有駕照的邱姓男子昨天下午開車經重慶南路1段附近時，原因不明肇事並撞毀多車，監視畫面顯示，邱男開車時先闖紅燈並直衝2條行穿線，當時有多人正通過馬路，其中1名行人被撞受傷、3人及時閃避，景象驚悚。

另有網友發現，肇事邱姓駕駛開車衝入行穿線前，1名女行人因剛好轉頭看附近車流狀況，發現邱男車輛未停且闖紅燈並往前衝，趁隙快步行走，避開可能被撞。

警消當時把包含肇事邱姓駕駛共8人送醫，其中包括昨天誤傳69歲的劉姓行人，79歲的劉姓行人昨天沿著行穿線過馬路時疑被車輛高速擦撞，當場噴飛，送醫時右小腿骨折。經調查，肇事邱男在台北市經營貿易公司，肇事車輛登記在公司名下，邱男則是沒有汽車駕照。

此外，邱姓男子的妻子昨天接受媒體訪問時一度稱其丈夫曾領美國駕照，因台灣駕照較難考取，丈夫才未考照。警方調查，邱男包含昨天造成的重大車禍案，已有4次行車違規紀錄。

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車禍發生後，警方積極聯繫家屬，因車禍送醫的劉姓行人女兒今天下午前往提告肇事邱姓駕駛涉傷害罪嫌。據轉述，劉男女兒提及父親是79歲，因年邁目前已轉至加護病房，嚴厲譴責肇事駕駛，並認為疑似故意加速。

劉姓男子女兒提告肇事駕駛是此起重大車禍事故，第1件提告案。警方表示，目前有6名傷者未提告，肇事邱姓駕駛仍在醫院治療，將等復原後通知到案，不排除依傷害罪嫌函送檢方偵辦。（編輯：林恕暉）1140524