新北三峽車禍釀3死 78歲肇事男多重器官衰竭不治
2025/5/31 10:39（5/31 10:53 更新）
（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽19日發生車禍，造成重大傷亡。涉嫌肇事的駕駛余姓男子今天上午傷重不治。亞東醫院表示，歷經多次手術及加護病房治療，病患仍因多重器官衰竭不治。已報請檢警相驗。
新北市三峽區北大國民小學外道路，19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生。
三峽警分局表示，涉駕車闖紅燈高速衝撞的78歲肇事余姓男子，上午傷重過世。
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亞東醫院表示，余姓男子自5月19日因多重外傷被送至醫院治療，由5月19日至31日期間，經多次手術及於加護病房持續治療，仍因多重器官衰竭不治。
醫院表示，已回報檢警相驗。因事涉司法調查，後續由檢方依法辦理。（編輯：方沛清）1140531
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