三峽車禍 安溪國中串連合唱盼音樂撫慰傷痛

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，地方陷入悲痛，安溪國中串連多校大合唱，錄製歌曲「手牽手」。校長王雯華今天說，希望透過音樂撫慰人心，一起走過傷痛。

三峽北大國小外道路車禍造成4死、12輕重傷，死傷者大多為學生，事故造成地方衝擊。新北市立安溪國民中學發起大合唱計畫，串連當地17校共同錄製歌曲「手牽手」，以音樂傳遞關心與希望，MV昨天在YouTube上架，已累積破5000次觀看次數。

安溪國中校長王雯華下午接受中央社電訪時說，三峽區19間學校平時感情很好，加上彼此生活圈近，連結很深。「當年安溪國中是從三峽國中分出來」，安溪國中許多教師曾在三峽國中服務，兩校淵源深厚，就像「兄弟校」。

王雯華說，事故後地方氛圍低迷，當地學校都想盡一分力，因為安溪國中長期發展音樂教育，有合唱團、弦樂團，校內也有演藝廳，希望透過音樂的力量療癒人心。

談及選定錄製「手牽手」一曲，王雯華指出，當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時，「手牽手」是一首撫慰人心的歌曲，這次選唱也希望能傳遞希望，經詢問唱片公司、確認版權事宜後，發起「一起用音樂為大家加油！」歌曲錄製計畫。

她說，計畫獲得熱烈響應，除三峽國中、北大國小未參與，三峽地區另外17間學校都自發性報名，橫跨國小、國中和高中。

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王雯華描述，5月26日、27日各校分批錄製，29日大合唱當天下著大雨，每校有3至4名學生參與，過程中大家有默契地合作，完成現場收音，「當時大家都起雞皮疙瘩，氛圍非常感人」。

王雯華說，從錄製、拍攝到剪輯等，每個環節都是學校教師自己來，經錄製告一段落後，教師把握端午節連假趕工，完成剪輯，於昨天將MV上架，希望能帶給傷痛中的人一些力量。（編輯：林恕暉）1140603