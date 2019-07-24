酒女酒駕撞死烘焙師 二審判賠1068萬

（中央社記者蘇木春台中24日電）曾在台中金錢豹酒店工作的顏子娠於前年11月間酒駕撞死烘焙師陳育邦，民事部分台中高分院二審今天維持原判，顏女須賠償陳男雙親共新台幣1068萬元。全案可上訴。

陳育邦的胞姊陳昱芳今天受訪表示，判決結果對家屬來說算是欣慰的，在協商過程中一直很不舒服，金額一直在斟酌，就像是在菜市場裡討價還價，當然也知道對方的期望是越低越好，家屬則是希望維持原判，若是判了一個天文數字，對方也可能會認為那就算了，兩手一攤乾脆不管。

她說，對受害方來講，一條命的價值其實不單是這樣，顏女若回歸社會、重新再來的時候，應該要拿出最大的誠意去做賠償，重點不是能不能把這筆錢賠完，而是能不能當作一條生命消逝，所造成憾事能不能努力去補償，數字是在其次。

台中地院民事法庭去年12月間判決，顏女須賠償陳男雙親共1068萬元，顏女認為判決金額過高上訴要求撤銷。台灣高等法院台中分院今天二審宣判，上訴駁回維持原判。全案還可上訴。

刑事部分，台中高分院去年7月間二審判決，顏女危險駕駛致人於死、肇事逃逸罪合併判處9年6月徒刑，案件未上訴而定讞。

顏女民國106年11月14日凌晨，吸食毒品後到金錢豹酒店上班，酒後開車返家途中，撞死騎機車的陳育邦後逃逸，顏女車上的林姓、李姓男子竟聲稱肇事者不在現場等，林男與李男經判決無罪定讞。（編輯：戴光育）1080724