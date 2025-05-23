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陸籍人士喪失原籍文書驗證 海基會經手逾3800件

2025/5/23 16:55（5/23 17:01 更新）
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海基會23日下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。中央社記者吳柏緯攝 114年5月23日
海基會23日下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。中央社記者吳柏緯攝 114年5月23日
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（中央社記者吳柏緯台北23日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。海基會統計，截至22日，已經手文書驗證共3864件。也有不少人正等待中國大陸相關單位進行文書公證，後續才能在台灣辦理相關手續。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。

黎寶文指出，從4月1日到5月22日，海基會經手驗證的中國大陸戶籍公證書資料，約有3745件。申請補發的公證書有119件左右，所以總計達3864件，和去年同期相比，增加了大概4倍。

他說明，今年4月移民署通知補件後，海基會在第一時間加開服務櫃檯與服務專線，提供必要諮詢。海基會內部評估，一般陸配返回中國大陸後，要先到當地的派出所進行申辦，接著把相關證明文件送到當地的公證處進行公證，最後再送回台灣，整個流程至少要1到2個月左右。因此海基會估算，5月到6月之間是送件的高峰期。

黎寶文表示，目前還沒有送件的陸配中，有不少人還在跑前期的流程，或是文件仍在兩岸往返的過程。對於部分確實有困難的申請人，海基會有標準作業程序，同時也會第一時間轉介給移民署。

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他說，目前收到較多的困難樣態是因為旅行文件過期，導致兩岸間往返較為不易，無法即刻回到中國大陸辦理相關文件。如果有申請人面對這種狀況，在確認了航班以及提供個人資料的情況，海基會可以協助與對岸的有關機關，以及台灣或中國大陸的航空公司協調，幫助民眾返鄉辦理，「目前這樣子的案件大概有73件左右」。

黎寶文呼籲，3個月的期間一定要謹慎把握、儘快完成，有任何困難或窒礙難行之處，要在第一時間和海基會、陸委會或移民署反映。就算是不符合前面所說的各式樣態，移民署、陸委會以及海基會也會視情況給予最適當的安排跟協助。（編輯：周慧盈）1140523

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