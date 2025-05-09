挺陸配大遊行 海基會：尊重言論表達

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（中央社記者李雅雯台北9日電）更生黨、新黨發起「挺陸配、反迫害」大遊行，將於明天上街頭。海基會今天表示，上街頭、大遊行是現代公民基本權利，也是表達言論正常機制，對此予以尊重。

海峽交流基金會（海基會）9日下午召開背景說明會，由海基會副秘書長黎寶文主持。

黎寶文表示，海基會持續與移民署、其他政府單位一起關懷兩岸婚姻家庭，只要陸配遇到任何問題或有任何需求，始終在第一線給予協助，「海基會永遠是陸配最堅強的一個後盾」。

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「挺陸配、反迫害」大遊行將於明天登場。黎寶文指出，上街頭、大遊行是現代公民基本權利，也是民主國家表達言論正常機制，只要是合法申請，都會充分予以尊重；倘若陸配家庭有任何需要，海基會一定竭盡所能服務。

黎寶文提醒，補件喪失原籍證明有時間要求，建議需要前往中國大陸辦理的當事人預留時間處理；推估海基會文書驗證等業務量將有增加情況，會預先做好準備加以因應，陸配若遇到任何補件問題，也可反映給政府，將視個案協助處理。（編輯：陳鎧妤）1140509