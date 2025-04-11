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美中關稅戰 海基會：搭橋台商與政府了解需求

2025/4/11 17:59
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（中央社記者李雅雯台北11日電）美中關稅戰持續過招。海基會今天表示，透過既有台商網絡，持續關注在陸台商狀況、表達政府關懷，海基會持續蒐集在陸台商反饋意見，搭橋台商與政府，提供必要協助。

海峽交流基金會（海基會）11日下午召開背景說明會，由副秘書長兼發言人黎寶文主持。

黎寶文表示，目前在陸經營台商正在承受這波美中關稅戰壓力，海基會透過既有台商網絡，第一時間對於在陸台商表達政府關懷，持續蒐集、反饋台商給予的各式意見給主管機關，為台商與政府間搭橋，希望可以做為台商後盾。

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黎寶文提到，台商對陸投資下滑為長期性趨勢，從2010年起即可觀察到相關態勢，後來又有美國總統川普（Donald Trump）第一任期間美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等事件，整體趨勢愈加明顯。

黎寶文強調，海基會長期以來透過各式經貿講座、參訪活動協助在陸台商與其他區域台商有所連結，例如亞洲台灣商會聯合總會，強化協助在陸台商轉移基地、投資他地的需求，「促進與連結」是海基會持續努力的工作。（編輯：吳柏緯）1140411

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