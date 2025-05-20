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立陶宛控白俄操縱移民走私 向國際法院提告求償

2025/5/20 08:50
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯20日專電）立陶宛政府19日向國際法院提起訴訟，指控白俄羅斯政權組織大規模移民走私行動，違反聯合國「關於打擊陸海空走私移民的補充議定書」（Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air），並要求白俄負起國際法律責任。

立陶宛外交部發布聲明指出，自2021年以來，立陶宛面臨自白俄湧入的非法移民潮，規模前所未見。

根據立陶宛國家邊境警衛隊的資料，自移民危機爆發以來，立陶宛邊防人員已阻止約2萬3600名外國人從白俄羅斯越境入境，其中的許多人曾多次試圖越境。

立方蒐集的證據顯示，白俄政府不僅動員國營企業加開從中東等地起飛的航班，還協助簽發簽證與安排住宿，接著由白俄安全部隊護送移民前往邊境，並強迫其非法越境，有時甚至冒著生命危險。

立陶宛外交部認為，這些行動並非偶發事件，而是白俄政權對立陶宛及歐盟施壓的手段，企圖報復歐洲對白俄民主運動的支持與對人權侵害實施的制裁。

根據聲明，儘管立陶宛多次要求白俄邊防單位合作防止非法入境，但白俄方面拒絕回應。立陶宛表示，雙方經密集外交協商仍無法解決爭端，因此決定將此案提交國際法院（International Court of Justice）審理。

立陶宛向國際法院要求白俄賠償相關損失，包括興建邊境圍牆的費用，並要求提供不再違反國際法的保證。

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立國外交部強調，立陶宛將持續運用國際法機制追究威權政權責任。此外，立陶宛也是首個要求國際刑事法院（International Criminal Court）對白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權進行調查的國家，指控其犯下違反人道罪，包括強迫驅逐與迫害異議人士。

立陶宛外交部聲明稿也指出，歐洲理事會（Council of Europe）將在維爾紐斯設立白俄人民資訊中心，進一步支持白俄民主與人權運動。（編輯：張芷瑄）1140520

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