英國前內閣秘書長：中國是未來20年世界首要威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）甫於去年12月卸任的英國前內閣秘書長凱斯（Simon Case）近日指出，未來10至20年的世界局勢將受「國對國」的衝突主導，且中國將是主導情勢演進的首要威脅，特別是在科技領域。凱斯說，未來20年國際間最重大議題將是中國如何直接或間接影響各界。

內閣秘書長（Cabinet Secretary）是英國常任文官體系最高職位，具高階政策顧問功能。凱斯2020年起擔任內閣秘書長，直到去年因病請辭。不過，他自2016年起即在首相首席私人秘書（Principal Private Secretary）等高階職位上，與歷任首相有密切互動，歷經卡麥隆（David Cameron）至現任的施凱爾（Keir Starmer）共計6位首相，熟悉英國內閣對國家安全議題的評估和操作。

凱斯也曾在英國國防部和情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）任職，對核武和核嚇阻議題尤其熟悉，目前也從事與英國核能力發展有關的工作。

他近日應邀擔任英國「泰晤士報」（The Times）報系旗下一個新podcast節目的特別來賓，期間提及他對中國的看法，這也是他卸任後，首度在媒體發聲。這個新的podcast節目由以「敢言」著稱的前英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）擔任共同主持人，主要關注國際安全、外交、政治等議題。

凱斯指出，俄羅斯、伊朗、北韓、中國構成的威脅相互混合，不能僅以單一獨立議題的角度個別看待這些國家。

其中，中國構成的威脅特別具長期性，且更有能力主導趨勢。凱斯說，中國的經濟、產業、科學與科技力量龐大，並正將自身意圖、影響力和「觸角」延伸至世界各地。此外，中國正在軍事科技領域取得大幅進展，且顯然有意「（善加）利用」相關科技。

凱斯提到，中國、俄羅斯、伊朗和北韓之間可見科技分享，其中又以中國構成首要主導威脅。儘管有些人或許會說，相較於樂見局勢混亂、抱持「讓世界燃燒吧」心態的俄羅斯，中國偏好「井然有序」的世界，凱斯指出，北京念茲在茲追求的，只是順其心意、有助維護中國共產黨利益的秩序，包括全球貿易秩序。

「維繫中共利益」是北京一切意圖的核心。面對國際間對北京「一帶一路」倡議、債務陷阱外交的批評，雖然中方和其他人可能反過來質疑，難道英國等具帝國主義歷史的西方國家，過去長達數百年時間不也是這樣做，凱斯指出，關鍵差異就在英國等國如今已是現代民主國家，民眾若不認同政府作為，可透過選票促成改變。

此外，英國及絕大多數其他七大工業國集團（G7）成員雖然對自身國家利益也有強烈主張，但它們同時也希望確保國際間能有自由、開放的互動。

凱斯說，這樣的自由開放趨勢有助共榮，而他不確定這是中國真正想要的。

主持人另關心台灣海峽情勢，並提及中國國家主席習近平曾下令共軍至2027年取得武力統一台灣的能力。主持人詢問凱斯對台海「威脅窗口」（最可能發生危險的時間節點）的評估。

凱斯提到，令人遺憾的是，中國武力犯台的「威脅窗口」可能比各界希望看到的要更早開始，且這個窗口開放的時間長度，也可能比各界希望看到的要長。

此外，有俄羅斯的前車之鑑，中國清楚認知到，有必要預先強化對西方經濟制裁施壓的承受能力，為中國經濟體系建立絕緣保護措施。另一方面，相較於民主體制，像俄羅斯、中國這類專制集權體制更容易在必要時將產業活動轉化為戰爭機器、短時間內將民用生產設施轉為軍用。

凱斯指出，俄羅斯政府的所作所為就是為了繼續與烏克蘭作戰，且俄軍近日更進一步在與芬蘭交界處、在北歐其他地方集結，顯然是有意威嚇。

凱斯示警，北大西洋公約組織（NATO）各國有必要加快腳步，至2030年達成符合安全情勢需求的戰備。

透過 Google News 追蹤中央社

他並提到，自由民主國家往往不擅於解讀獨裁者的公開言論及他們向各界明示的野心和意圖，因此常錯失行動良機。此外，西方長期處於危險的自滿狀態、耽溺於舒適圈，例如預設北約將永遠有美國支持、以及世界所有人都「理所當然」該追求民主和自由開放經濟。

凱斯說，他相當確定，不出30至40年，就會出現數篇關於「現代中國的帝國崛起」的博士論文。（編輯：田瑞華）1140523