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股市穩定3措施退場？金管會：持續觀察綜合考量

2025/5/13 18:09
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（中央社記者羅元駿台北13日電）美中關稅戰暫緩90天，美股上演慶祝行情，也帶動台股漲200點。金管會今天表示，若從4月2日美國宣布對等關稅起至5月13日止，台股已上漲0.15%，未來將持續關注台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化及證券交易市場情況，3項穩定股市措施仍會綜合考量。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，受美中關稅戰暫停90天，美股12日大幅走高，資金湧入受貿易戰擔憂影響的大型科技股，美元也創自2024年11月大選以來最大升幅。

金管會統計，今天台股收盤指數21330.14點，上漲200.60點、漲幅0.95%，成交量為新台幣3905億元，外資買超142.92億元；同時段日本漲1.74%、新加坡漲0.35%、上海漲0.14%、韓國跌0.11%、香港跌1.60%。

黃厚銘指出，美國4月2日宣布對等關稅以來，若截至5月12日止，台股下跌0.79%，統計至5月13日則上漲0.15%，同期間上海漲0.57%、新加坡跌1.97%、香港漲1.5%、韓國漲4.05%、日本漲5.37%、美國道瓊漲0.44%。

金管會統計，截至今年4月底，台股本益比約16.89倍，現金殖利率達3.23%，加計股票股利增至3.33%，上市櫃公司今年截至4月底累計營收約15.18兆元，較2024年同期增加16.78%，為歷年同期最高。

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黃厚銘指出，金管會將持續關注台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，如市場有明顯變化也將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

金管會4月為穩定台股，宣布採行調整每日盤中借券賣出委託數量降至3%、最低融券保證金成數調整至130%及放寬擔保品範圍等3項穩定股市的暫行措施。外界關心3項穩定股市措施何時退場，黃厚銘說，金管會仍將綜合考量。（編輯：潘羿菁）1140513

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