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NBA亞歷山大轟38分 雷霆宰灰狼西冠賽2比0[影]

2025/5/23 12:37（5/23 12:56 更新）
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NBA新科年度MVP亞歷山大（持球者）23日率領雷霆以118比103擊敗灰狼。（美聯社）
NBA新科年度MVP亞歷山大（持球者）23日率領雷霆以118比103擊敗灰狼。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北23日電）美國職籃NBA新科年度MVP亞歷山大，今天在西區冠軍賽第2戰轟下38分，如願率領雷霆以118比103擊敗灰狼，系列賽取得2比0優勢。

主場作戰的奧克拉荷馬雷霆，上半場以58比50領先，到了第3節是雙方勝負分水嶺，雷霆單節攻下35分，反觀明尼蘇達灰狼只有21分。

第3節尾聲，雷霆由華勒斯（Cason Wallace）高吊傳球給霍姆葛倫（Chet Holmgren）直接將球灌進，不但幫助球隊取得82比65的領先，也打出全隊氣勢，更讓雷霆順利以93比71的優勢進入第4節。

NBA新科年度最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場就攻下19分，而首戰結束後，遭到灰狼教練、球員齊聲抱怨的罰球太多問題，此役依舊無解，擅長製造犯規的亞歷山大站上罰球線15次、罰進13球。

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雷霆除了進攻出色外，入選今年年度防守第1隊的多特（Luguentz Dort），和入選年度防守第2隊的威廉斯（Jalen Williams），他們合力將灰狼的團隊投籃命中率壓制在41.4%。

灰狼全隊仍以愛德華茲（Anthony Edwards）的32分表現最佳，但他全場三分球9投1中；西區冠軍賽第3戰，將移師到灰狼主場舉行。（編輯：李亨山）1140523

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