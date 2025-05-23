保母將奶嘴綁線掛嬰兒耳後 屏縣府：屬不當照顧

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東1名媽媽控訴她5個月大的小孩送往陳姓保母家，保母把奶嘴綁線固定在小孩嘴上，屏東縣政府啟動調查並表示，屬不當照顧，是否涉兒權法後續由專家小組審認。

屏東這名媽媽21日在社群平台發文指出，保母放任她5個月大的小孩哭泣，有時還會放在地板上，保母則躺在床上玩手機、看影片，甚至還將奶嘴綁線掛在耳朵，以固定在小孩嘴上。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，為確保兒童身心狀況，已啟動調查，經查陳姓保母為屏東縣合格登記托育人員，自民國109年開始收托至今，總共收托10名幼兒，今年有1次違規，查獲違規後列加強訪視案，由規定1年2訪提升為每月1訪，並列管追蹤改善情形。

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縣府社會處指出，社群平台上影片的幼兒，是從今年2月開始送托，收托期間無異狀；此件案件審認屬不當照顧行為，已指派社工啟動調查，是否涉兒童及少年福利與權益保障法，後續將邀相關專家學者組成小組審認。

社會處表示，已轉知幼兒家屬，可提供轉托及臨托服務，後續將持續追蹤。（編輯：龍柏安）1140523