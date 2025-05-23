吳志中宴請訪團 法議員續推深化台法關係

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（中央社記者吳書緯台北23日電）外交部政務次長吳志中昨天晚間宴請法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂訪團。卡斯巴里昂等人表示，返法後將持續協助深化台法關係，推動兩國在經貿、安全、科技、關鍵產業等領域合作，以及攜手應對威權國家假訊息威脅和認知作戰。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中晚宴歡迎卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian，另譯：卡巴揚）訪團，雙方就深化台法友好關係、打造共同高科技供應鏈、關鍵產業合作及共同應對假訊息等議題交換意見。

吳志中表示，樂見19日巴黎「選擇法國」（Choose France）峰會上，台灣鴻海科技集團和法國達利思集團（Thales）以及Radiall公司宣布簽訂三方合作備忘錄，並將合資投入半導體先進封裝與測試（outsourced semiconductor assembly and test, OSAT）。

此外，鴻海與達利思集團宣布，雙方將在衛星領域展開策略性合作。此將有助台商布局全球，持續深化台法經貿關係，一起打造更安全、更具韌性的民主供應鏈。

駐法國代表郝培芝指出，21日與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）簽署台法「產業創新研發合作備忘錄」，以及見證經濟部智慧財產局與法國工業財產局簽署台法「專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）合作意向書」，展現兩國共同推動進一步深化經貿交流及產業連結的決心。

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卡斯巴里昂等人肯定台灣民主經貿發展，重申台法共享民主價值，表示此行出席台北國際電腦展COMPUTEX與台灣高科技、AI及創新領域企業交流，收穫良多，將在返法後持續協助深化台法關係，推動兩國在經貿、安全、科技、關鍵產業等領域的合作，以及攜手應對威權國家假訊息威脅和認知作戰。

外交部指出，台灣與法國近年關係持續深化、茁壯，兩國互動合作密切，台灣將與法國共同致力打造更緊密的夥伴關係，深化雙方在經貿科技、民主韌性、創新及關鍵產業等領域合作，以及共同捍衛印太區域的和平穩定。（編輯：翟思嘉）1140523