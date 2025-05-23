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統一超咖啡供豆商Cophi首辦挑戰賽 搶攻B2B咖啡市場

2025/5/23 19:29（5/23 20:16 更新）
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統一集團旗下業務用咖啡豆品牌Cophi，為統一超自有咖啡CITY CAFÉ主要供應商，年出杯量突破近4億杯，也是全台現煮咖啡熟豆供應龍頭，23日首度舉辦挑戰賽，期望藉此持續拓展B2B商機。（統一集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月23日
統一集團旗下業務用咖啡豆品牌Cophi，為統一超自有咖啡CITY CAFÉ主要供應商，年出杯量突破近4億杯，也是全台現煮咖啡熟豆供應龍頭，23日首度舉辦挑戰賽，期望藉此持續拓展B2B商機。（統一集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月23日
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（中央社記者何秀玲台北23日電）統一集團旗下業務用咖啡豆品牌Cophi，為統一超自有咖啡CITY CAFÉ主要供應商，年出杯量突破近4億杯，也是全台現煮咖啡熟豆供應龍頭。Cophi今天首度舉辦咖啡挑戰賽，統一期望藉此持續拓展B2B商機，也讓咖啡豆業績能更上一層樓。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過新台幣700億元，2024年全台灣咖啡進口量已達4萬5000噸。統一今天發出新聞稿表示，業務用咖啡豆品牌Cophi每年生豆進口量已超過台灣市場25%，服務範圍橫跨集團內外，廣泛涵蓋便利商店、咖啡館、早午餐與超市通路，也是供應統一超CITY CAFÉ的供豆商。

隨著統一超去年展店超過7000家，CITY CAFÉ業績去年也達180億元，進而大力推升Cophi業績。

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統一表示，面對全球咖啡豆價格高漲，物流震盪等市場挑戰，Cophi以穩定供應，協助品牌與通路夥伴優化營運策略，也因此更是集團內穩定獲利的咖啡豆品牌。

統一也提到，為了拓展Cophi知名度和B2B市場，今天首度舉辦「Cophi盃全國咖啡挑戰賽」，聚焦於手沖賽與拉花賽兩大專業競技，有望直接對接精品咖啡市場。（編輯：翟思嘉）1140523

#統一超
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