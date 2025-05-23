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藍指司法黑手介入罷免 綠籲尊重證據不違法就不怕

2025/5/23 16:12（5/23 16:21 更新）
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國民黨新北市議員江怡臻今天表示，包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內，仍有11名國民黨黨工遭到違反比例原則的關押，這就是民進黨雙標的司法。 （國民黨文傳會提供） 中央社記者王承中傳真 114年5月23日
國民黨新北市議員江怡臻今天表示，包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內，仍有11名國民黨黨工遭到違反比例原則的關押，這就是民進黨雙標的司法。 （國民黨文傳會提供） 中央社記者王承中傳真 114年5月23日
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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）檢調約談國民黨新北市黨部與部分區黨部人員，國民黨團副書記長陳玉珍今天表示，司法黑手介入選舉罷免，總統賴清德說要朝野和解都是假的。民進黨團幹事長吳思瑤則回應，司法偵辦是依據證據而非政治，任何人都應該尊重司法。

檢調昨天約談中國國民黨新北市黨部與部分區黨部人員等，台灣新北地方檢察署今天表示，檢察官偵辦罷免提議涉偽造文書案等，林姓被告等6人訊後諭令新台幣5萬元到10萬元交保。

國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍、國民黨新北市議員江怡臻等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，陳玉珍表示，總統賴清德在520就職週年演說提出朝野團結和諧的說法，但48小時後，檢調大規模約談國民黨新北市黨部、區黨部的專職黨工。

陳玉珍質疑，民進黨口口聲聲說是公民團體發動罷免，但近期所揭露的資訊顯示，民進黨一開始就協助發動大罷免，有律師協助法律諮詢，還教導如何做內帳，有違反政治獻金法之虞，卻沒看到檢調有任何查察。

陳玉珍表示，在2007年、2008年民進黨以時任黨主席的游錫堃為領銜人，推出討黨產公投，140萬人連署，只有84萬3680合格人數，合格率60%；入聯公投272萬人連署，只有125萬5060合格人數，合格率46%，當初的檢調在哪裡，就算是有約談，也都是事後約談。

陳玉珍指出，當年韓國瑜擔任高雄市長遭罷免，也出現死人連署，但高雄地檢署以罷團無審查連署能力，連約談都沒有就簽結。要求在法律追訴時效到達前，檢調必須一視同仁偵辦。

陳玉珍批評，民進黨以凶狠手段對付國民黨，就是要造成寒蟬效應，連沒有罷免綠委的區黨部專職黨工都遭到約談、交保，演都不演就將司法黑手介入選舉罷免，毫無底線，賴總統說要朝野和解都是假的，呼籲賴清德總統請懸崖勒馬、回頭是岸。

對於陳玉珍的說法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪回應，不要違法就不怕司法、不要犯罪就不需要來鬥臭司法辦案，而且現在有越來越多的證據顯示，國民黨在惡罷、亂罷下，涉及一個集體性、組織性的大量偽造及造假。

吳思瑤說明，台灣是法治國家，司法偵辦是依據證據而非政治，任何人都應該尊重司法、證據，而非搞政治，按照陳玉珍的說法，難道總統可以為了朝野和解，就將手伸進去司法，要司法停止偵辦，這不就是政治干預司法，顯然做不到也不應該，況且賴總統不可能介入司法。

此外，國民黨新北市議員江怡臻 、副發言人康晉瑜今天也在國民黨中央黨部召開「對紅共間諜輕放，對在野重拳，綠共無理大搜索只為大獨裁」記者會，抨擊賴總統嘴巴上說要與在野黨共商國事，實際上卻玩兩手策略，持續全面追殺在野黨，就連國民黨癌症末期的黨工都不放過，毫無人性。

江怡臻提到，包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內，以及已收到約談通知24名黨工，合計遭賴政府司法追殺的國民黨黨工就有92人，其中13人被羈押，目前有11人仍在押。

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江怡臻指出，昨天被檢調帶回的6位新北市黨工，在今天凌晨2時全數交保，但是在民進黨執政的司法體制下，可能又會繼續抗告，繼續約談，直到羈押、起訴為止。

康晉瑜表示，呼籲賴總統，不要人前笑嘻嘻，背後卻滿腹心機，不斷用司法清算在野黨，絕對不會讓全民接受。（編輯：張若瑤）1140523

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