美同意售台逾96億F-16戰機零件設備 拜登政府第14度對台軍售

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（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新一波對台軍售，總價3億美元（約新台幣96億7584萬元），包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元。這是拜登政府第14度對台軍售。

國防安全合作署（DSCA）新聞稿指出，國務院已批准這兩筆軍售案，DSCA今天也通知國會。

新聞稿指出，駐美國台北經濟文化代表處請求購買F-16戰機的標準備用和修理零件、組件、消耗品和配件以及美國政府和承包商提供的工程、技術、物流及其他相關服務，預估約2.2億美元。

代表處同時也請求購買F-16戰機的非標準備用和修理零件、組件、消耗品和配件，以及美國政府和承包商提供的工程、技術、物流及其他相關服務，預估約8000萬美元。

新聞稿指出，國務院批准這兩項採購案，支持台灣持續努力推動軍隊現代化，以維持可靠的防禦能力，將有助台灣維持F-16戰機機隊的作戰準備，改善應對當前及未來威脅的能力。

新聞稿指出，這兩筆軍售案符合美國的國家、經濟及安全利益，有助改善台灣安全，維持區域政治穩定、軍事力量平衡及經濟進步。這些設備將從美國空軍庫存轉移。

這波軍售是美國總統拜登（Joe Biden）2021年上任後的第14度對台軍售。