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台灣軍購空中衛士無人機 美首批2026年交貨

2024/3/20 10:16（3/20 11:06 更新）
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圖為通用原子航空系統公司MQ-9B空中衛士無人機同型機。（圖取自twitter.com/GenAtomics_ASI）
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（中央社記者石秀娟華盛頓19日專電）台灣前幾年向美國採購4架MQ-9B空中衛士，美國空軍今天指出，2架將於2026年交貨，另2架於2027年交貨。學者說，該款無人機能長時間在高空進行廣域監視，也能裝備各種武器系統。

美國空軍發言人今天透過電子郵件回覆中央社詢問時首度指出，台灣採購的4架空中衛士（Sky Guardian）以及2套地面控制系統將分兩批交貨，分別在2026年、2027年，總價約4億6700萬美元（約新台幣148億4300萬元）。

美國2020年11月同意這項採購，去年5月宣布由位於加州的通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）獲得這項合約，內容包括4架無人機、2套地面控制系統、零件及其他設備等，合約載明2025年5月前完成。

美國國防部上週再度宣布通用原子航空系統公司獲得為台灣生產4架MQ-9B空中衛士的合約。有外媒錯誤報導台灣將額外再採購4架空中衛士。

根據美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布這項軍售時的新聞稿，空中衛士能即時提供搜集的情報、具有監視、偵查功能，並能幫助定位目標，可適用於對抗陸地、海上和潛艇的安全威脅，將有助台灣提升自我防衛能力。

華府智庫卡托研究所資深研究員葛梅茲（Eric Gomez）今天指出，根據美國國防安全合作署向美國國會通知的內容，台灣採購的空中衛士將配備海上監測和定位系統，據此推測，台灣買的是空中衛士的子型號海上衛士（Sea Guardian）。

葛梅茲對中央社指出，不論空中衛士或海上衛士，MQ-9B無人機能長時間飛行，並在相對較高的高度操作，因此非常適合進行廣域且持續的情報監視和偵察。

他指出，台灣可能在和平時期將MQ-9B無人機用於空中或海上偵察，如此將有助減輕軍方仰賴戰鬥機監視、應對解放軍在台灣周邊活動、侵入台灣防空識別區的負擔，也將增加台灣軍方操作無人機的經驗，強化更具成本效益的不對稱作戰能力。

不過，葛梅茲也說，MQ-9B雖也能裝備各種武器系統，功能很強，但因無法隱形，在高空容易被探測和擊落。尤其面對擁有良好防空系統的解放軍，在高強度衝突情境中，與體積小但功能較弱的無人幾比，MQ-9B的生存能力不是那麼強。（編輯：陳承功）1130320

#台灣
#美國
#無人機
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