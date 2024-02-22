大選後首次軍售 美售台23億戰術數據鏈系統升級計畫及設備

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國國防安全合作署今晚宣布將出售台灣先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，預計總額7500萬美元。這是台灣1月13日大選結束後、台海局勢緊張之際，美國首度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天晚間發布新聞稿指出，國務院已批准售台先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，DSCA今天提供所需認證，並知會國會。

美方這次軍售項目為跨域解決方案（CDS）、全球衛星定位系統（GPS）接收器、通訊設備、需求分析、工程、技術服務與後勤和計畫支援等，預計總額為7500萬美元（約新台幣23億6558萬元）。

這項軍售將需約200名美國政府官員與200名美方承包商代表依據需求前往台灣，提供工程與技術支援服務與計畫和技術審查。

DSCA指出，這項軍售將透過增強通訊與網路安全，並提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，以提高台灣因應當前與未來威脅的能力。台灣將能毫無困難地將這項支援與裝備融入軍力。

DSCA表示，這項軍售案支持台灣持續實現軍隊現代化與維持可靠防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援銷售案不會改變這個地區的基本軍事均勢，也不會對美國國防準備造成不利影響。（編輯：郭中翰）113022