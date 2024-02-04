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美國防部：雷神將為台灣生產50枚AGM-154飛彈

2024/2/4 18:22（2/4 18:52 更新）
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雷神飛彈系統公司簽署價值約6842萬美元的合約，為台灣F-16機隊提供AGM-154聯合距外武器空對地飛彈。圖為空軍F-16戰鬥機。（中央社檔案照片）
雷神飛彈系統公司簽署價值約6842萬美元的合約，為台灣F-16機隊提供AGM-154聯合距外武器空對地飛彈。圖為空軍F-16戰鬥機。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國防部指出，雷神飛彈系統公司已簽署價值約6842萬美元（約新台幣21億4000萬元）的合約，將生產並交付50枚AGM-154 Block III C聯合距外武器空對地飛彈給台灣政府。

美國國防部網站昨天的公告寫道，相關工作主要會在雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）總部所在地的亞利桑那州土桑市（Tucson）進行，預計2028年3月完成。

AGM-154聯合距外武器（AGM-154 Joint Standoff Weapon）也被稱為滑翔炸彈，這是前美國總統川普（Donald Trump）政府上任後，2017年首次拍板的對台軍售案，當時還包括MK48重型魚雷、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK46魚雷性能提升、以及MK41垂直發射系統。

而F-16戰機可操作的遠距精準武器包括AGM-154、AGM-88以及AGM-84魚叉反艦飛彈。

美國及盟邦已日益憂心中國國家主席習近平會在未來幾年命令軍隊占領台灣。

路透社日前報導，美國和澳洲軍隊去年8月結束備受注目的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習後，美國官員也協助設立新的軍備庫存留在澳洲。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130204

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