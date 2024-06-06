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美軍售F-16零附件 國防部：助裝備妥善確保戰力

2024/6/6 10:51（6/6 10:55 更新）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部今天表示，美國就空軍F-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件等2案，總額3億美元對台軍售案進行知會國會程序，有助維持裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，確保戰力不墜。

國防部上午發布新聞稿表示，美國政府於美東時間6月5日就空軍F-16型機全妥善「通用」（2億2000萬美元）及「專用」（8000萬美元）航材零附件等2案，總額3億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部說明，中共企圖以灰色地帶常態化侵擾方式，壓迫台灣海空域訓練空間與反應時間，亦限縮國軍自衛反制權利；本次美方同意供售的航材零附件品項，有助於維持空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保傳統戰力不墜。

國防部強調，台海穩定需要兩岸雙方共同維護，台灣已釋出最大善意，然軍事威嚇無助於區域和平，籲請中共停止對台各種不理性行為；另美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯感謝。（編輯：翟思嘉）1130606

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