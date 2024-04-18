軍售交貨延宕 美議員建議武器生產移轉台灣

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國對台軍售交貨延宕，美國國會議員建議讓台灣自行建造美國設計的武器系統，以解決當下戰機、坦克、無人機及飛彈的供應瓶頸。但有業者憂心台灣被中國滲透，不利先進系統轉移。

美國政治新聞網Politico今天報導，美國面臨的供應鏈問題、勞動力短缺及各單位優先事項不一、相互競爭等情形，複雜化了美國對台軍售的能力。

台灣如果真的能夠自行建造美國設計的武器系統，將強化台灣防禦中國的實力，同時加深台美產業連結，還有助緩解美國因其繁瑣的官僚體系及不堪負荷的國防業，無法在台灣急需之際提供幫助下帶來的不滿情緒。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）曾提議將美國空中及水下無人機的生產作業轉移到台灣，以加快在台灣軍隊的部署。

即將卸任的蓋拉格今年2月訪台後曾告訴記者，這樣做將預先部署武器並加強威懾力。中國國家主席習近平相信解放軍可以輕鬆、快速地控制台灣前，可要三思。

「中國問題特別委員會」一位不願具名的成員透露，國會議員計劃在國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）中引入一項條款，為向台灣移交先進的武器技術開綠燈，以便在台灣生產。兩黨成員都在推動這項議題，使得它更有可能被納入法案。

美國國務院可能也會支持。美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）3日表示，解決美國國防承包商生產線瓶頸的潛在解決方案，包括與主要盟友及合作夥伴聯合生產軍事硬體。

他當時在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）表示，越來越多的國際威脅「促使我們與值得信賴的盟友和夥伴合作，即使是在最先進的武器方面」，也是如此。

國務院指出，涉及「產業限制」的「生產能力不足」情形正在減緩對台交付武器的速度，但拒絕評論康貝爾是否將台灣納入合作生產武器的候選地。

美國國防部則拒絕就與台灣合作生產武器的可能性發表評論。一名五角大廈發言人表示，美國的政策「向台灣提供必要的國防物件及服務，使其能夠維持足夠的自衛能力」。

台美聯合生產武器既涉及美國在台灣關係法中，向台灣提供防禦中國入侵的承諾，也涉及美國國防公司對台灣能否保護先進武器系統設計免受北京間諜行動影響的疑慮。

近年來，台灣已調查多起現任或退休軍官為中國從事間諜活動的案件。

美國雷達大廠IMSAR全球策略副總裁維爾（Richard Weir）表示：「有種假設認為，台灣對中國的資訊外洩程度大，如果進行智慧財產權轉移或智慧財產權開發，中國人就會取得。」IMSAR已經與台灣兩家軍用無人機廠商簽署提供雷達系統的初步合約。

不過，前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）認為，擔心台灣被滲透比較像美方「不採取行動的藉口」。

他說，由於「數十年的反間諜經驗所帶來的高度警惕性」，台灣在保護美國技術和智慧財產權免受中國間諜侵害方面，紀錄良好。

康貝爾則認為，武器技術方面，美國的傳統做法是「確保它不會落入壞人之手」，「但隨著我們與盟友及夥伴更加密切地合作，這需要重新全面地檢視」。

台灣亟需飛彈，同時還有烏克蘭、波蘭及其他國家在等美國生產武器。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，台灣需要與雷神及洛克希德馬丁公司建立合作夥伴關係，生產標槍、魚叉、刺針及其他美國無法及時運送到台灣的重要飛彈。

報導指出，兩家公司都不想解決這個問題。洛克希德馬丁透過聲明表示：「有關向外國政府出售產品的討論，最好由美國政府出面。」雷神沒有回應。

前美國國防部亞太事務助理部長葛瑞格森（Wallace C. Gregson）說：「對於雷神公司和其他地方的想法，我的理解是，他們已經準備好擴大他們正在做的事情，但他們需要美國政府的支持。」

武器交付停滯給台灣帶來的風險使得這種夥伴關係成為戰略上的重中之重。葛瑞格森說，「我們需要明顯增強我們的威懾能力」，如果這代表在美國公司的許可下，在台灣境內生產現代武器，「那麼，好的，就這麼做吧」。

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但即使是支持將重要武器系統生產移轉到台灣的國會議員，也質疑台灣是否有能力承接。共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn，另譯：布蕾波恩）指出，要在台灣建立強大的工業基礎需要許多政府官僚程序及法規，考量到中國的侵略速度，台灣似乎沒有足夠的時間這麼做。

軍事專家則認為，台灣擁有實現此目標的實力。前美國國防部官員胡振東就說，「飛彈彈體、推進劑及彈頭的生產技術含量較低，台灣已經可以做到」。（編輯：馮昭）1130418