美官員：俄關鍵時刻恢復軍工產能 中國幫大忙

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國官員今天說，當前中國協助俄羅斯提升國防產能，規模達蘇聯時代以來之最，包括提供無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機等。

華爾街日報指出，拜登政府高層稱中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄國恢復軍工生產，為莫斯科提供光學、微電子、無人機發動機和其他軍民兩用材料，讓俄國得以顯著增強戰場能力。美方官員私下坦承，俄國重振軍工產能的速度快於他們預期，可能就是得利於這種外援。

綜合法新社與路透社報導，美國官員希望公布這項情報能帶動歐洲盟國向中國施壓。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於本月14到16日訪問北京，7大工業國集團（G7）外長也將於下週在義大利開會。

美國官員揭露這些情況時還說，中國在一系列相關領域協助俄羅斯，包括聯合生產無人機、發展太空實力、出口用於製造彈道飛彈的關鍵工具機等。

一名不願具名的美國高層告訴媒體，中國已成俄羅斯重振國防工業基礎的關鍵要素，否則俄國國防工業早在入侵烏克蘭之後就該嚴重受挫。

這名官員說：「俄國正進行蘇聯時期以來最具雄心的國防擴張，進度比我們在俄烏衝突初期所以為的還快。」

「我們的看法是，現階段我們最有望能改變局勢的挺烏作為，就是說服中華人民共和國停止幫俄羅斯重建軍事工業基地…沒有中華人民共和國投入，俄羅斯很難維持戰爭行動。」

美方一些官員表示，俄羅斯2023年最後一季進口的9億美元工具機中，中國提供就超過7成；這些工具機很可能用於製造彈道飛彈。

他們也提到，俄羅斯去年進口的微電子產品中，有9成來自中國；這些產品可用來製造飛彈、戰車和飛機。

美國一再警告中國不要支持俄羅斯，美中兩國官員也都說北京並未直接供應武器給俄國，俄國因此轉向受西方制裁的北韓、伊朗來補充軍火。

拜登政府希望歐洲大國能在說服中國方面做出改變；中國當前面臨經濟壓力，很在意貿易施壓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在義大利參加G7外長會議時預計提及中俄關係。繼美國財長葉倫（Janet Yellen）之後，布林肯也計劃在未來數週內訪問中國。

中國駐美大使館表示，中方沒有提供武器給任何一方，他們「不是烏克蘭危機的製造者或當事方」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，中俄之間的正常貿易往來不應受干預或限制，「我們呼籲美方不要抹黑中俄正常關係，或拿這段關係當作代罪羔羊」。

美國官員說，武漢高芯科技、武漢同昇科技和海康威視正提供中國光學零件供俄國系統使用，包括戰車和裝甲車。

他們還說，俄羅斯獲得中國奕瑞科技和華北光電技術研究所製造的戰甲車用軍規光學設備。

官員們也提到，中國向俄國提供無人機發動機和巡弋飛彈所用的渦輪噴射發動機，中俄兩地的企業也一直致力於聯合在俄生產無人機。

他們還說，中企可能提供硝化纖維給俄國，用來製造武器推進燃料，幫助俄羅斯迅速提升製造砲彈等關鍵軍火的能力。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130413