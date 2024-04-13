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美英削減俄羅斯收入來源 限制鋁銅鎳交易

2024/4/13 10:38
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（中央社華盛頓/倫敦12日綜合外電報導）華府與倫敦今天禁止金屬交易所接受俄羅斯新製造的鋁、銅和鎳，並禁止這些金屬進口到美國與英國。

路透社報導，俄羅斯是鋁、銅與鎳的主要生產國。這項行動目的是在莫斯科持續入侵烏克蘭之際，中斷俄羅斯的出口收益。俄烏戰爭已造成數萬人死傷，並將數座城市炸成斷垣殘壁。

俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）、諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel）和俄羅斯駐華府大使館均未立即回應路透社的置評要求。

美國財政部表示，今天的舉措將禁止倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）與芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）接受俄羅斯新製造的鋁、銅與鎳。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「我們在與英國夥伴協調下對關鍵金屬實施的新禁令，將繼續針對俄羅斯可以賺取的收入，以防用於持續對烏克蘭進行殘暴的戰爭。」

葉倫說：「透過具針對性和負責任的方式採取這一行動，我們將減少俄羅斯的收入，同時保護我們的夥伴與盟友免受不必要的外溢效應波及。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130413

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