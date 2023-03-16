中國製無人機現蹤烏東 CNN：戰爭模式迅速改變

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭軍人近日擊落一架來自烏東俄羅斯占領區的中國製改裝無人機。由於這款無人機能網購取得，凸顯民用無人機進行武裝而發動攻擊可能成為俄烏戰爭模式的新趨勢之一。

在烏克蘭軍人帶領下，美國有線電視新聞網（CNN）記者步行穿越林地，最後來到一片空地上，軍人們展示一架武裝無人機的殘骸，並稱那是他們週末期間用AK-47自動步槍擊落。

那是一架由中國廈門巿的製造商所生產的Mugin-5商用無人機。

一些科技部落客指出，這種無人機也被稱為「阿里巴巴無人機」（Alibaba drones），因為在電商平台阿里巴巴和淘寶等中國購物網站上，花費1萬5000美元就可以買到。

這架無人機所屬的廈門雲輪智能公司向CNN證實，那是他們生產的無人機機身，還說這起事件「非常令人遺憾」。

這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，民用無人機被改裝成武裝化的最新例證，也是這場戰爭的模式正在迅速改變的跡象。

烏克蘭國土防衛軍（Territorial Defense Force）35歲戰士馬克辛（Maksim）說：「基本上，我們隨時都沿著前線地區進行空中偵察。」他只願意用名字受訪。

3月10日深夜到11日凌晨，烏克蘭安全局（SBU）告訴CNN，他們在俄國占領區的敵後派遣人員來報，從當地起飛的一架無人機正朝烏克蘭的目標飛去。

烏克蘭安全局隨即向烏東斯拉夫揚斯克（Sloviansk）一帶的駐軍發出警報。

接下來，烏克蘭國土防衛軍111旅在11日凌晨2時左右聽到有無人機來到他們上空，甚至可以看到無人機機身閃爍著燈光。

馬克辛說：「士兵根據聲音和信號燈光連續射擊，把這架無人機擊落。」

他提到，那架無人機飛得很低，低到用手持式武器就可以打下來。

烏克蘭士兵也帶CNN記者去看附近一個小坑洞，那是無人機當時攜帶的大約20公斤重炸彈，烏軍後來把它安全引爆所造成的坑洞。

已退役英國陸軍軍官、無人機戰爭專家林肯瓊斯（Chris Lincoln-Jones）表示，這架武裝的商業無人機沒有裝攝影機，無法用以執行偵察任務，使無人機基本上類似於一枚「啞彈」（dumb bomb）。

林肯瓊斯指出，所謂俄羅斯並非舉世以為的那種超級軍事強權的說法，從這架無人機上找到了更多證據。

林肯瓊斯還說，「這似乎相當粗糙、簡單」，而且從軍事角度來看，這相當廉價。他還預期俄方會使用「更多臨時武器」。

俄國占領的烏東盧甘斯克地區（Luhansk）官員1月也曾宣稱擊落一架烏軍的Mugin-5無人機，烏方官員對此沒有評論。專家指出，俄烏雙方都運用Mugin-5無人機，這有跡可循。

諮詢機構「軍備研究服務」（Armament Research Services）武器軍火情報專家簡森瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）表示，俄烏在衝突期間都曾運用巿場上能夠取得的諸如此類中國平台。

他還說，那架無人機的炸彈投放裝置似乎是以3D列印製成，「代表這架無人機是急就章改裝的」。

針對民用無人機製造商產品變成烏克蘭戰場上的武器，廈門雲輪智能公司發言人告訴CNN：「我們不會容忍這種用途，我們正竭盡全力加以阻止。」

CNN也聯繫這架遭擊落無人機的數家電子零件供應商，其中包括台灣的電子裝置生產商廣運科技有限公司。

廣運科技公司的發言人向CNN指出，一些無人機製造商可能在他們用於軍事用途的製成品上採用自家公司產品，「我們對此很不高興，這與本公司的使命和願景背道而馳」。

儘管俄烏衝突出現無人機技術運用升高的跡象，烏克蘭戰士馬克辛不認為這場衝突已經演變成為無人機戰爭。

他說：「這不是科技戰，人還是這場戰爭的首要關鍵。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120316