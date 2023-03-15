俄戰機黑海上空撞毀美無人機 法新社稱俄射白磷彈

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2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰機14日上午在黑海國際空域攔截美國空軍MQ-9無人偵察機。圖為MQ-9無人機。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄烏戰爭持續之際，一架俄羅斯蘇愷-27戰鬥機撞擊一架美軍MQ-9無人偵察機，造成這架偵察機墜毀黑海。另外法新社記者看見，俄羅斯朝烏克蘭東部發射被禁用的武器白磷彈。

● 俄攔截美無人機致墜毀 白宮控不安全且不專業

美軍歐洲司令部（US European Command）發出新聞稿指出，2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰機14日上午在黑海國際空域攔截美國空軍MQ-9無人偵察機。

上午7時左右，其中一架俄羅斯戰機撞上MQ-9無人機螺旋槳，導致無人機墜毀。美軍指控俄羅斯行為魯莽，並警告這類挑釁行為可能導致誤判與意外升級。

這起罕見但嚴重的事件引發美國召喚俄國大使表達抗議，也引發俄國可能取得敏感技術的疑慮。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄軍「再一次魯莽行事」。美國陸戰隊司令柏格（David Berger）則指這類撞擊是他最大關切，憂心風險上升。

俄羅斯新聞社（RIA）14日引述俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）的話說，莫斯科視俄國蘇愷-27戰鬥機與美國無人偵察機在黑海國際空域的事件為挑釁行為，但說俄方不希望與美發生「衝突」。

● 巴赫姆特浴血激戰持續 法新：俄射禁用武器白磷彈

法新社記者看見，烏克蘭東部查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）旁邊的無人居住區14日遭到來自俄羅斯陣地的白磷彈攻擊。

查西夫雅爾鎮南沿通往附近巴赫姆特（Bakhmut）的道路於當地時間下午4時45分左右遭到兩枚砲彈攻擊，前後相隔5分鐘。巴赫姆特是俄羅斯全面入侵一年以來時間最長且最血腥戰役核心。

含磷武器屬於禁止對平民使用的燃燒武器，但根據1980年在日內瓦簽署的一項公約，這類武器可用於對付軍事目標。

● 參加讀詩會批俄烏戰爭 3俄男面臨10年徒刑

律師14日告訴法新社，3名俄羅斯男子卡馬登（Artyom Kamardin）、施托巴（Yegor Shtovba）和達伊尼科（Nikolai Dayneko）去年9月在莫斯科一個廣場，參加批評莫斯科進攻烏克蘭的詩歌朗誦會後遭到關押，各面臨最高10年徒刑。

卡馬登的律師索洛福尤夫（Leonid Solovyov）告訴法新社，這些年輕人被控「公開號召從事危害國家安全的活動」。律師說，這是第一次基於這些指控提起訴訟。他們還被控「煽動仇恨」。

● 援助烏克蘭 丹麥設逾300億基金

丹麥政府15日表示，在國會幾乎所有政黨同意下，將設立70億丹麥克朗（約新台幣303億元）的基金，在今年為烏克蘭提供軍事、平民和商業援助。

這70億克朗包括3項用途，其中多數將在2023年用作軍事援助，約計54億克朗；另外，12億克朗投入平民人道救助以及長期重建，4億克朗用於商業倡議。

● 中國暗地挺俄 立陶宛：對烏克蘭破壞性大於建設性

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說，儘管中國在俄烏戰爭中試圖扮演中立的和事佬，但中國在這場戰爭是支持俄羅斯的。

瑙塞達14日接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時說，北京在俄烏戰爭中扮演重要的角色，應該站在歷史對的那邊。

中國國家主席習近平即將訪問莫斯科會見總統蒲亭，討論和平展望。習近平此行引發各界臆測。

● 傳土耳其國會4月中旬前將批准芬蘭加入北約

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）將出訪土耳其，於17日會晤土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。土耳其官員15日告訴路透社，國會「極有可能」在4月中旬休會前，批准芬蘭的北大西洋公約組織（NATO）入會案。

莫斯科去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，於去年5月申請加入北約。兩國申請案必須獲得北約現有30個成員國的同意，目前只剩土耳其和匈牙利尚未批准。

即將面對總統大選的艾爾段堅持反對瑞典的申請案，但土耳其看似準備好批准芬蘭的成員資格。（編輯：楊昭彥/核稿：施施）1120315