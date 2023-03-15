俄戰機撞落美無人機 掀敏感技術外洩疑慮

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）一架俄羅斯戰鬥機今天在黑海上空撞上一架美國無人偵察機。這起罕見但嚴重的事件引發美國召喚俄國大使表達抗議，也引發俄國可能取得敏感技術的疑慮。

美聯社報導，針對美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）與俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機的撞擊事件，美俄說法相互矛盾並相互指責。不過，美國國防部發言人提出一個可能性，即五角大廈最終可以解密並公開手上兩機相撞的影片。

美國國防部官員表示，美軍無人機尚未被打撈上岸。但五角大廈拒絕透露是否有展開行動，派人打撈這艘無人偵察機的殘骸或碎片。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「在不透露太多細節情況下，我可以說的是，針對那架特定的無人機、特定的飛機而言，我們已經採取相關步驟來保障我們相關權益。這是美國財產，我們顯然不希望看到它落到我們之外的人的手裡。」

● 美俄軍事空中攔截是否有前例？

這並非是俄羅斯飛機第一次在黑海上空與美國飛機飛得如此之近，以至於美國國防部公開譴責此類事件讓人員處於風險之中。2020年時，俄機從一架飛越黑海的美國B-52轟炸機前方掠過，距離轟炸機機頭僅約30公尺，造成亂流。

俄羅斯飛機也曾於2021年掠過當時正在黑海參與大型軍事演習的美國海軍驅逐艦庫克號（USS Donald Cook）上方。在俄羅斯去年全面入侵烏克蘭之前，美國戰艦曾為因應俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea），而更加頻繁地部署至黑海。

然而，在空中或在海上發生的軍事攔截行動，大多都是例行性的，而且俄羅斯軍機在太平洋地區發生了好幾次，尤其是在北部。據美國國防部說法，就在上個月，美國戰鬥機在阿拉斯加州外海的國際空域攔截了兩架TU-95轟炸機，並「護送」了12分鐘。

俄羅斯這邊也曾執行類似任務，還曾在太平洋上的美國海軍艦艇上空飛過。大多數情況下，這類攔截案例都被視為是安全且合乎專業的。

至於今天的事件，目前還不清楚俄羅斯飛行員是否因為知道美軍死神偵察機是無人駕駛的，沒有美國飛行員或機組人員安全上的風險，這才飛得更近一些，或將燃料洩到死神偵察機上。

蓄意擊落載人飛機、傷害或殺死機組人員，可以被視為是戰爭行為。

● 什麼是MQ-9死神無人偵察機？

MQ-9死神無人偵察機是美國空軍一款大型無人機，由兩人組成的團隊在遠端操作。它包括地面控制站以及衛星設備，翼展達20公尺。操作團隊包括一名負責駕駛飛機的飛行員，和一名負責操作感應器和導向武器的空軍成員。

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伊拉克和阿富汗戰爭期間，MQ-9死神無人機常被用來執行偵察和空襲任務，也可選擇是否掛彈。它最多可攜帶8枚雷射導向飛彈，包括地獄火飛彈（Hellfire）等其他尖端彈藥，並可在目標上空盤旋約24小時。它長約11公尺、高4公尺、重2200公斤。它可在高達15公里的高空飛行，航程可達2500公里。

MQ-9死神無人偵察機2007年首次使用，取代了美國空軍較小型的掠奪者（Predator）無人機 。每架MQ-9死神無人偵察機造價約3200萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120315