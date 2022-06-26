騰雲二型無人機繞島測飛 學者：國防自主里程碑

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）中科院研發的「騰雲二型」無人機今天凌晨完成近11小時測試，學者認為，騰雲二型先在3月完成24小時耐航飛行，這次進一步完成「繞島」長途飛行，象徵全機軟硬體整合成熟，可說是台灣無人機科技的一大成就。

中科院人士受訪時證實針對騰雲二型進行試飛測試，但相關效能與測試結果屬機密範圍，無法對外說明。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲向中央社記者表示，騰雲無人機的成功可說是國防自主的新里程碑，未來可進一步結合石墨烯等台灣擁有的材料產業優勢，發展匿蹤無人機，將大幅提高戰場存活率，並具有更佳的任務彈性。

蘇紫雲說，騰雲二型這次飛行近11小時，航程達4500公里，大約可繞行台灣本島4到5圈，足證騰雲二型有長時間滯空能力，象徵其動力、自主飛行、衛星數據鏈的硬體，以及飛控軟體的系統整合趨於成熟。

蘇紫雲表示，騰雲二型在美軍、北約的分類上屬於大型無人機，有長時間滯空能力，代表航程可深入中共內陸，進行偵查、反制等任務。

蘇紫雲表示，騰雲二型的外觀尺寸、動力系統類似美製 MQ-9死神無人機，由於採用TPE-331發動機，因此籌載將大於1500公斤，除地獄火、通用炸彈外，也具有更大的擴充能量搭載新式武器，包括萬劍彈、反艦飛彈等都是可能選項，在偵查功能之外，必要還可提供反擊火力，為台灣增加不對稱作戰能力。

蘇紫雲指出，無人機在執行防衛作戰時，可扮演「大氣層內衛星」角色，機動協助國軍進行C5ISR（指管通資情監偵作戰系統）戰場管理、目標獲得與標定，以供反艦飛彈、反制或火力發揮。

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他認為值得一提的是，中科院已整合「天劍一型」空對空飛彈，繼美軍之後擁有無人機對空戰的獨力研發技術，象徵中科院與國軍掌握即時數據鏈的能力，能由遠端地面站，具有空中接戰的即時能力。

蘇紫雲說，依照國際市場評估，未來5年無人機市場將達到261億美元規模，年均複合成長率達12.5%，無人機的真正靈魂可說是電子、光電、射頻科技的整合，全為台灣的強項，藉由中科院與國軍整合，可望進一步帶動國內無人機的產業發展。（編輯：蘇志宗）1110626