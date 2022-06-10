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目標平戰轉換 勇鷹高教機將拋投500磅水泥彈

2022/6/10 12:34
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（中央社記者游凱翔台北10日電）勇鷹新式高教機已陸續交機，根據最新射擊通報顯示，中科院及漢翔將於6月底至7月初間，替勇鷹掛載500磅水泥彈於台中外海進行拋投測試，相關人士今天證實是勇鷹首次掛載訓練彈演練，將朝平戰轉換進行。

由漢翔公司生產的勇鷹高級教練機目前已陸續量產並分批撥交空軍，且首梯勇鷹換訓教官已完訓，未來勇鷹將取代F-5部隊訓練機，F-5預計民國113年第4季完成汰除，勇鷹機同年就能完成45架生產，其中33架部署台東志航基地、12架部署在高雄岡山基地。

根據最新一份由國家中山科學研究院發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔將於6月23日至7月6日每天上午10時至11時、下午2時至3時，於台中外海一帶實施500磅水泥彈飛機武器拋投，彈數約2至4枚。

相關人士向中央社記者證實，這次為首次執行500磅水泥彈飛機武器拋投。另一名知情人士則指出，已交機空軍的勇鷹目前不會有實彈射擊訓練，僅掛載中科院自製的空戰即時演訓系統（ACTIS）莢艙訓練，但未來擬朝向具備平戰轉換方向進行；另外，水泥彈不歸類實彈，而是訓練用彈，將透過這次測試，了解勇鷹掛載相關設備及彈藥後，是否影響飛機的穩定性。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，勇鷹作為多功能教練機，可成為高級教練機及部隊訓練機角色，無論是推力、機體結構、數位座艙、任務電腦，合理推估具有搭載、投擲械彈的潛力。

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蘇紫雲提到，由國際航空科技樹來觀察，勇鷹在機腹、主翼肋架預留派龍硬點及軍規MIL-STD-1553的航電控制介面接點，就可輕易轉換並具模擬攻擊能力。

至於水泥彈，蘇紫雲解釋，主要模擬實彈的空力外型與重量，以水泥或其他鈍性材料取代炸藥，如此可模擬實彈投射彈道特性與是否命中靶圈，在不引發爆炸衝擊的前提下又可減少對環境或敏感生物的衝擊，可兼顧部隊施訓、與農漁經濟的需求。（編輯：蘇志宗）1110610

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