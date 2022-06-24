國造飛彈量產關鍵 中科院屏東推進劑廠房啟用

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（中央社記者游凱翔台北24日電）中科院今天表示，位在屏東鵬園院區的推進劑研製廠新建拌、鑄藥廠房工程完工，並在上午正式啟用，除了可滿足國造量產飛彈需求外，更可提升推進劑研製的質量，替未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

國家中山科學研究院下午發布新聞稿指出，中科院長張忠誠上午率一級主管，前往中科院屏東鵬園院區主持「推進劑研製廠新建拌、鑄藥廠房啟用典禮」，產線歷經3年時間、投入新台幣5億4000萬元，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備，終於順利落成，並在今天正式啟用，為中科院執行海空戰力提升計畫量產及研發任務增添生力軍。

中科院表示，中科院肩負國防武器系統研製重要使命，自海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，而拌鑄藥產能更是外界焦點，因為推進劑研製不僅是飛彈量產的推手，基礎能量籌建更是重中之重；因此，建構一個安全、先進和舒適的拌鑄藥作業環境，一直是中科院責無旁貸責任。

中科院指出，這次鵬園院區廠房落成，除了可滿足中科院量產需求外，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

中科院說，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，並管制禁止輸出，中科院這次負責300加侖拌藥機全部設計，並結合國內約30家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成100%國內自製目標。

此外，自製拌藥機更強化主被動安全防護機制，如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等，相較國外拌藥設備毫不遜色，是「國防自主」最佳典範。

張忠誠致詞時也提醒，火炸藥的拌鑄過程具高度風險，在量產任務艱鉅同時，盼所有人員提高自我安全意識，確實依照標準作業程序作業，務必將工安做到滴水不漏。（編輯：蘇志宗）1110624