巴赫姆特浴血激戰持續 法新：俄射禁用武器白磷彈

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烏克蘭東部查西夫雅爾鎮遭白磷彈攻擊，白磷彈藥在空中爆炸後，烏克蘭軍車（車身有白十字標誌）旁邊的樹木被燒毀。（法新社）

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（中央社烏克蘭查西夫雅爾鎮14日綜合外電報導）法新社記者看見，烏克蘭東部查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）旁邊的無人居住區今天遭到來自俄羅斯陣地的白磷彈攻擊。

法新社報導，查西夫雅爾鎮南沿通往附近巴赫姆特（Bakhmut）的道路於當地時間下午4時45分左右遭到兩枚砲彈攻擊，前後相隔5分鐘。巴赫姆特是俄羅斯全面入侵一年以來時間最長且最血腥戰役核心。

砲彈發出呼嘯聲後爆炸，釋出燃燒中的白磷緩緩落地，道路兩旁被燒掉的植被面積相當於一個足球場大小。

法新社無法確認目標地點是否為烏軍陣地所在，但在燒焦區域內一條小路旁停放著一部車身漆有白色十字圖樣的綠色卡車，那是烏軍的標誌。

最近的屋舍距離焦土外緣約200公尺。

含磷武器屬於禁止對平民使用的燃燒武器，但根據1980年在日內瓦簽署的一項公約，這類武器可用於對付軍事目標。

基輔曾經指控莫斯科自從開戰以來多次使用白磷彈，包括用於對付平民；俄軍則斷然否認此一說法。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1120315