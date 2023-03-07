烏克蘭飛行員在美受訓 華府仍排除F-16援基輔

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部今天表示，兩名烏克蘭飛行員正在美國改進飛行技能。與此同時，儘管基輔施加壓力，華府仍持續排除對烏克蘭提供F-16戰機。

法新社報導，美國軍事官員證實，烏克蘭飛行員正在亞利桑那州土桑（Tucson）參加「熟悉活動」（familiarization event）。

這名五角大廈官員說：「這次活動讓我們能夠在更大程度上幫助烏克蘭飛行員成為更高效率飛行員，並且更適當地建議他們如何精進自己的能力。」

「在這次活動期間，兩名飛行員將不會駕駛任何飛行器，但他們將在訪問期間操作模擬器。」

美國有線電視新聞網（CNN）昨天引述未具名的3位消息人士報導，將就這兩名飛行員接受可能的F-16訓練進行評估。

但五角大廈官員說：「有關於對烏克蘭提供F-16戰機一事，沒有任何更新消息提供。」

美國承諾堅定不移地支持基輔，提供價值數十億美元的軍事援助，包括幫助烏軍對抗俄軍的武器彈藥。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自從一年前俄羅斯全面入侵以來，就一直遊說美國提供F-16戰機，但美方對此始終有所保留。

美國總統拜登2月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時曾說，烏克蘭「現在不需要F-16」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120307