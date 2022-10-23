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提防中國 美日聯手在日本部署MQ-9死神無人機部隊

2022/10/23 21:40（10/23 22:04 更新）
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圖為MQ-9死神無人偵察機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
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（中央社記者楊明珠東京23日專電）鑑於中國在日本西南群島及台灣周邊正擴大海空軍事活動，美日政府決定在日本鹿兒島的日本海上自衛隊鹿屋基地部署8架美軍MQ-9死神無人偵察機，今天舉行部隊的成立儀式。

南日本新聞報導，有關在日本海上自衛隊鹿屋航空基地（位於鹿兒島縣鹿屋市）部署美國空軍MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人偵察機的計畫，美國空軍今天在該基地內舉行部隊的成立儀式。

這是美軍首度在日本自衛隊基地部署無人偵察機部隊， 預定本月展開運作，將引進8架MQ-9 Reaper無人偵察機，部署時間為期約一年，目的在加強對中國的警戒監控。

日本防衛省（相當於國防部）指出，此部隊名稱為「第319遠征偵察中隊」，最多將有約200人駐留，全員住在鹿屋市的飯店。公務外的行動不設限制。

MQ-9死神是具備長滯空時程與一萬公尺以上高海拔監視能力的無人機。

日本境內目前已部署的無人機是美軍在三澤基地（青森縣）、橫田基地（東京都）運用的RQ-4全球鷹（Global Hawk）。（編輯：高照芬）1111023

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