日相岸田文雄訪澳洲 著重軍事及能源合作

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相岸田文雄正前往澳洲訪問，他將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談。岸田今天說，兩國對中國都有共同的擔憂，希望強化雙方在軍事和能源方面的合作。

美聯社報導，岸田文雄指出，他期盼更新日澳兩國2007年簽署的雙邊安全協議，將雙方迄今取得的進展納入考量，進一步提升夥伴關係。

對於資源匱乏的日本而言，澳洲的液化天然氣和煤炭出口，是能源穩定供應的關鍵。岸田說，他希望與艾班尼斯討論日本資源和能源穩定的未來。

岸田在登機飛往澳洲伯斯（Perth）前表示：「對日本來說，澳洲是與我們共享自由、民主等普世價值和戰略利益的重要國家；從資源和能源的觀點來看，也很重要。」

他還說，「澳洲是我們的特別戰略夥伴」，更特別提到，澳洲是「四方安全對話」（Quad）聯盟重要成員。除了日澳兩國，「四方安全對話」成員還有美國及印度，成立宗旨是討論區域安全和經濟議題，抗衡中國日益壯大的影響力。

日本和澳洲都是美國的盟邦，兩國的區域安全願景非常相近，日本亟欲促進雙方合作。不具名的日本外交官員說，岸田與艾班尼斯可能打算發表新的安全合作宣言，以強化2007年的安全協議，展望下一個10年。

官員提到，岸田和艾班尼斯也將考慮進一步落實日澳「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。岸田今年1月與時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）簽署這項安全協議，為今後在日本或澳洲舉行聯合軍事演習掃除障礙。

由於中國在區域內的強勢武斷與日俱增，日本近年來一直擴大與美國以外國家的軍事合作，一邊與澳洲密切往來，一邊與亞太地區和歐洲的其他國家發展防衛關係。

根據日本外務省資料，岸田今晚抵達伯斯，明天將與艾班尼斯會談，然後會晤日本和澳洲的企業代表，參訪一座綠能相關設施，接著與日僑會面，明晚才返回日本。

日本官員還提到岸田訪問伯斯的特殊意義。伯斯是西澳州（Western Australia）首府，而西澳州出口了澳洲全國大部分的液化天然氣。岸田和艾班尼斯也會討論其他能源方面的合作，例如氨和氫氣。

日本有近4成的液化天然氣仰賴澳洲，在俄羅斯侵略烏克蘭而引發的全球能源供應大亂中，日本正極力確保穩定的能源供應來源。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1111021