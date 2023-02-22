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分析：蒲亭幕僚呈失真情資致戰事失利 中共若攻台也可能發生

2023/2/22 12:25（2/22 14:19 更新）
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俄烏戰事發展並未朝俄方原先速戰速決的設想，專家分析，原因之一在於俄國情報部門上報討好總統蒲亭卻導致失利的情資。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄烏戰事發展並未朝俄方原先速戰速決的設想，專家分析，原因之一在於俄國情報部門上報討好總統蒲亭卻導致失利的情資。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社台北22日電）俄侵烏即將屆滿一年，戰事發展並未朝俄方原先速戰速決的設想，專家分析，原因之一在於俄國情報部門上報討好總統蒲亭卻導致失利的情資，若解放軍犯台，中共也可能複製上述情況。

2022北京冬奧去年2月20日落幕，4天後蒲亭（Vladimir Putin）下令揮軍烏克蘭震驚全球，當時一般認為，烏克蘭恐難擋勢如破竹的俄軍，數月之內烏軍防線將被瓦解，預料若非夏天，大概年底前俄軍即可班師回朝。

但烏克蘭人民與官兵的頑強抵抗意志使西方國家及盟邦刮目相看，加上總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展現的領導魅力驚豔全球，使得蒲亭速戰速決的盤算無法得逞。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，因中共也頻頻誓言，若有必要將發動以武力收復台灣的戰爭，俄羅斯入侵烏克蘭給與北京汲取現代化戰爭經驗的絕佳良機。

但加拿大軍事雜誌「漢和防務評論」（Kanwa Defence Review）總編輯張毅弘（Andrei Chang）說，俄烏戰爭凸顯一旦開打戰事發展難預料，若共軍犯台恐怕也將面臨同樣情況。他去年9月曾赴烏克蘭首都基輔。

報導說，專家分析，即因戰事發展難以預料，對北京當局而言，一旦開戰如何取得速戰速決及決定性的戰果，構成相當棘手的難題，特別是中共領導人習近平多次表明，期盼解放軍朝向打贏每一場戰爭的方向備戰。

澳門軍事專家黃東（Antony Wong Tong）更直指，北京當局無論武力犯台或發動任何戰爭，極可能重蹈俄國情報偏聽覆轍的風險。

他說：「為了討好蒲亭，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）上呈他所偏好而且導致失利的情資…若解放軍犯台或發動其他戰爭，上述情況也極可能發生在中共的領導階層。」

中國軍事專家、上海政法學院政治學系教授倪樂雄指出，俄烏戰爭給與北京最當頭棒喝的教訓在於戰爭的不可預測性。

他說，眾所周知，若共軍武力犯台，北京的盤算當然就是速戰速決，不過藉由俄侵烏的警示可知，一廂情願的作戰構想可說是任何戰爭的首要致命傷。

倪樂雄表示：「歷史的經驗告訴我們，戰爭是碰觸不得的惡魔，仍未平息的俄烏戰爭提醒大權在握的領袖們，不宜輕啟戰端。」

此外，俄羅斯持續發射飛彈狂轟濫炸，意圖摧毀烏克蘭的民心士氣，而共軍同樣在東南沿海一帶，密集部署朝向台灣的精準導向飛彈。

前海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩則說，一旦解放軍發射飛彈轟台，戰事升級無可避免，雖然一般認為，北京盤算兩週內拿下台灣，若未能如願，猶如還在打的俄烏戰爭，兩岸將面臨災難性後果。

報導說，俄侵烏也凸顯「認知作戰」取得優勢的重要性不下於具備強大的軍力，由此可知，若揮軍攻台，北京當局和解放軍面臨的挑戰，將不只是以飛彈和坦克的軍武對抗而已。

呂禮詩表示，有關於認知作戰，俄羅斯已嘗到苦頭，烏克蘭贏得國際支持的關鍵之一在於，澤倫斯基的謙和與卓越的溝通及論述能力。

他說，就認知作戰而言，北京當局也必須體認，若決定出兵攻台，不只需要擺平台灣民心，還得爭取世界各國民眾的認同。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120222

#蒲亭
#中共
#北京
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